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GearBest Kara Cuma Özel İndirimleri ve Kuponlar

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ABD’de dün gerçekleşen Şükran Günü kutlamaları sonrasında bugünü büyük oranda yatarak geçirenleri evden çıkarıp alışverişe teşvik etmek üzere başlatılan Kara Cuma etkinlikleri tam hızıyla sürüyor. ABD merkezli olmasa da GearBest sitesi de kervana katıldı ve indirimlerin dozajını yükseltti. Zaten her dönem belirli ürünlerde indirim yapan ve nedense sürekli olarak kuponları ön plana çıkaran sitenin en yeni ürün indirimlerini sizler için listeledik.

GearBest kısa süre önce Türkiye’ye özel tr.gearbest.com adresli yeni sitesini açmıştı.  Bu özel site tamamen Türkçe içerikli ve Türkiye’ye girişi yasak akıllı telefonları içermiyor. Aynı zamanda reklamı yasak olan elektronik sigaraları içermiyor. Türkiye özel GearBest sitesinde Kara Cuma indirimleri bu adreste: https://tr.gearbest.com/promotion-kara-cuma-zel-ndirimleri-special-1715.html

Yüzde 80’lere varan indirimlerden söz ediliyor. Sizler için hazırladığımız listede ürünler, dolar olarak indirim sonrası fiyat ve buna olanak veren kupon kodları aşağıda:

Houzetek Wireless IP Camera – US WHITE 17.99 BFridayGB06
zanflare BT – KU – 3528AD – 30D – PGB LED Strip – WHITE 4.99 BFridayGB07
zanflare F6S Rechargeable EDC Flashlight – 6000 – 6500K GOLDEN YELLOW 8.99 BFridayGB08
zanflare KU – 2835A – 24D – 0 LED Mothion Sensor Undercabinet Light – EU PLUG SILVER 14.99 BFridayGB09
zanflare C4 Multifunctional Battery Charger – EU PLUG BLACK 19.99 BFridayGB10
COZZINE 6001 Egg Poacher – GREEN AND WHITE 1.99 BFridayGB11
COZZINE Digital Instant Read Thermometer – BLACK 0.99 BFridayGB12
FuriBee H818 6 Axis Gyro Remote Control Quadcopter 2.0MP WiFi Camera – ORANGE 20.99 BFridayGB14
Xiaomi Notebook Air 13.3 – 8GB + 256GB + GEFORCE MX150 SILVER 749.99 BFridayGB18
Chuwi Lapbook Air Notebook – DEEP GRAY 320.99 BFridayGB19
X-wing Warplane Metal 3D Puzzle – SILVER 0.99 BFridayGB21
ROIDMI 3S Dual USB Ports Bluetooth Car Charger 8.59 BFridayGB28
FuriBee F36 2.4GHz 4CH 6 Axis Gyro RC Quadcopter 7.99 BFridayGB29
Original Xiaomi Piston In Ear Earphones Fresh Version 2.99 BFridayGB31
Original Xiaomi Portable USB LED Light ( Enhanced Edition ) 0.99 BFridayGB32
Whistle Key Finder Key Tracker Anti-lost with LED Light 0.39 BFridayGB34
Xiaomi SOOCAS / SOOCARE X3 Sonic Electric Toothbrush 37.99 BFridayGB38
Original Xiaomi Mi Speaker Bluetooth 4.0 – GRAY 6.99 BFridayGB39
Xiaomi MiJIA IR Sensor and Photosensitive Night Light 5.99 BFridayGB40

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