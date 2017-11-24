GearBest Kara Cuma Özel İndirimleri ve Kuponlar

ABD’de dün gerçekleşen Şükran Günü kutlamaları sonrasında bugünü büyük oranda yatarak geçirenleri evden çıkarıp alışverişe teşvik etmek üzere başlatılan Kara Cuma etkinlikleri tam hızıyla sürüyor. ABD merkezli olmasa da GearBest sitesi de kervana katıldı ve indirimlerin dozajını yükseltti. Zaten her dönem belirli ürünlerde indirim yapan ve nedense sürekli olarak kuponları ön plana çıkaran sitenin en yeni ürün indirimlerini sizler için listeledik.

GearBest kısa süre önce Türkiye’ye özel tr.gearbest.com adresli yeni sitesini açmıştı. Bu özel site tamamen Türkçe içerikli ve Türkiye’ye girişi yasak akıllı telefonları içermiyor. Aynı zamanda reklamı yasak olan elektronik sigaraları içermiyor. Türkiye özel GearBest sitesinde Kara Cuma indirimleri bu adreste: https://tr.gearbest.com/promotion-kara-cuma-zel-ndirimleri-special-1715.html

Yüzde 80’lere varan indirimlerden söz ediliyor. Sizler için hazırladığımız listede ürünler, dolar olarak indirim sonrası fiyat ve buna olanak veren kupon kodları aşağıda: