GearBest, Senenin En Büyük İndirimine Girdi!

Çin’de geleneksel hale gelen bekarlar günü, 1993 senesinden beri ciddi kutlamalara sahne oluyor. Aynı zamanda yılın en büyük indirimleri gerçekleşerek hediye alınması teşvik ediliyor. Çin nüfusu düşünülürse bu etkinliğin gerçekleştiği 11.11 yani 11 Kasım tarihinde dünya satış rekorunun kırıldığı ifade ediliyor. Gerçekten de Alibaba ve diğer büyük alışveriş siteleri şu anda büyük indirim için hazır durumdalar ve duyurular yapmaktalar. Bir rakamını yani yalnızlığı ifade eden 11.11 tarihinde GearBest sitesi de yılın en düşük fiyatlarını sunacağını açıkladı!

Kısa süre önce Türkiye’ye özel olarak elektronik sigara ve cep telefonu içermeyen tr.gearbest.com adlı özel sitesini hizmete açan ve Türkçe içeriğe yer veren GearBest’in 11 Kasım için başlattığı kampanya şu anda aktif görünüyor ve kullanıcılar belirli ürünleri sınırlı sayıda ucuza alabiliyor yani her gün kontrol edip günün indirimlerini kontrol edip elini çabuk tutanlar daha ucuza alabiliyor. Ardından aynı ürünler normal fiyata geri dönüyor ama diğer günler de benzer indirimlere girebiliyorlar. 7 – 11 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan indirim kampanyasını görmek için buraya tıklayın.

Bazı ürünlerde yüzde 50 oranında indirim bile bulunabiliyor. En çok satanları görebilir ya da bilgisayar & ağ, tüketici elektroniği, tablet PC, LED aydınlatma, aksesuar kategorilerine bakabilirsiniz. Yüzde 90’a varan indirimler ve uyumlu biçimde 11.11 dolardan satılan ürünler de yer alıyor.