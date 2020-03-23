Güçlü bir bilgisayar toplamanın altın kuralları

İster oyun için, ister iş için, isterseniz de evde multimedya ihtiyaçlarınız için olsun, güçlü bir PC toplamak istediğinizde, karşınıza olmazsa olmaz bazı kurallar çıkar. Bu kuralları sağladığınız sürece, ihtiyaçlarınıza uygun, doğru ve güçlü PC’ye ulaşırsınız. Peki, PC toplama sanatının hiç değişmeyen bu altın kuralları nedir? İşte, daima aklınızda kalacak, kısa ve öz PC toplama rehberi.

RAM yoksa işlemci işe yaramaz

Güçlü bilgisayar denilince, tüm uygulamaları hızla açan, internete hızla bağlanan, videoları yüksek çözünürlükte çalıştıran, oyunları takılmadan oynatan bir PC aklınıza gelebilir. Bunun için de, düz mantıkla ilk baktığımız yer, cihazın işlemcisi olur. Evet, güçlü bir işlemci tüm bu işlemleri yerine getirmek için harıl harıl çalışır. Ancak ne var ki, PC’nizde, işlemcinin yoğun bilgi akışına ayak uyduramayan bir şişe ağzı sorunu bulunur ki, ona kısaca RAM diyoruz. Eğer RAM’iniz yeterince çok ve hızlı değilse, işlemcinin işlediği tüm bilgiler RAM’in önünde, Ramazan’daki pide kuyruğu gibi, uzar gider. Hepsi de, RAM’de boş bir alan açılması için sırasını beklemeye başlar. Dolayısıyla, bilgisayarınız hızlı çalışmaz. İşlemciniz ne kadar güçlü olursa olsun, bilgisayarınız takılır, yavaşlar, donar ve sizi çıldırtır. Bu nedenle, PC toplayacaksınız, işlemcinizle RAM’inize uygun bütçeler ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Ayrıca, içinde “dahili ekran kartı” olan işlemcileri de isminin yanındaki “G” ifadesinden tanıyabilirsiniz. Bu işlemciler, yüksek performanslı oyunların grafik ihtiyacını karşılamaz ama ana kartınıza ekran kartı takmadan görüntü almanıza destek olurlar. Ancak, ana kartınızın da bu işlemcileri desteklemesi gerekir.

Anakart bilgisayarınızın iskeletidir

İskeleti sağlıklı olmayan bir canlıyı ayakta tutmanız mümkün değildir. İşte anakart da bilgisayarlarımız için, tüm “iç organları” bir arada tutup sağlıklı çalışmasını sağlayan bir iskelet gibidir. Anakart seçerken, satın almak ve kullanmak istediğiniz diğer tüm bileşenleri belirlemiş olmalısınız. Böylece anakartınızın ekran kartınıza, RAM’inize, işlemcinize hatta sabit disklerinize destek verip vermediğini kontrol etme şansınız olur. Aksi halde, fiyatları nispeten düşük olan anakartı satın alıp da sonradan bunun üzerine bileşenler alıp eklemek gibi yanlış bir strateji uygularsanız, istediğiniz bileşenleri anakartınıza yerleştiremeyeceğinizi görebilirsiniz.

Ekran kartı

Video oyunlarını sorunsuz çalıştıracak bir oyun bilgisayarı kurmaya niyetliyseniz, RAM ve işlemci ile beraber, ekran kartına da odaklanmalısınız. Laptop kullanmayı tercih edenlerdenseniz, bu cihazlar dahili ekran kartlarıyla da gelebiliyor ve pahalı bir ekran kartına gerek duymadan da çalışabiliyor. Ancak, toplama bilgisayar hazırlamak istiyorsanız, ekranınızda görüntü elde edebilmek için harici bir ekran kartına ihtiyacınız var. Ekran kartı seçerken dikkat etmeniz gereken önemli bir detay, kartın çok ısınacak olmasıdır. Oyun bilgisayarı kurmaya niyetliyseniz, “cayır cayır” yanan bir bilgisayara hazır olmalısınız.

Soğutma aparatları

PC toplarken, soğutma meselesini göz ardı ederseniz, büyük hata yaparsınız. Bu sebeple öncelikle kartın üzerindeki soğutma aparatının güçlü olması işinizi kolaylaştırır. Ardından da hem işlemcinizin hem de ekran kartınızın soğutma fanından PC içine üflenen sıcak havayı kasanın dışına çıkaracak kanallar yaratmalısınız. Sıcak havanın diğer bileşenlere doğrudan çarpmayacağı bir kasa içi yerleşimi işinizi kolaylaştırır. Ardından da kasadaki havayı dışarı atacak bir fan veya “kanal” sistemi, sorunun çözümüne destek olur. Ama soğutma ve sıcak havayı dışarı yönlendirme meselesine önem vermezseniz, kasanızın içindeki değerli PC bileşenlerinin çok çabuk yıpranmasına hazır olur.