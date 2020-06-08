Güçlü bir bilgisayarda bulunması gereken temel özellikler

İster oyun için, ister iş için, isterseniz de evde multimedya ihtiyaçlarınız için olsun, güçlü bir PC sahibi istediğinizde, bazı temel kurallara dikkat etmelisiniz. Bu kuralları gözeterek, ihtiyaç duyduğunuz doğru ve güçlü PC’ye ulaşırsınız. Peki, bu altın kurallar nedir? İşte, PC ihtiyacını karşılamak için daima aklınızda kalacak, kısa ve öz PC toplama rehberi.

RAM yoksa işlemci işe yaramaz

Güçlü bilgisayar denilince, tüm uygulamaları hızla açan, internete hızla bağlanan, videoları yüksek çözünürlükte çalıştıran, oyunları takılmadan oynatan bir PC aklınıza gelebilir. Bunun için de, düz mantıkla ilk baktığımız yer, cihazın işlemcisi olur. Ancak bu bakış açısı sizi hataya sürükleyebilir. PC’nizde, işlemcinin yoğun bilgi akışına ayak uyduramaya bir şişe ağzı sorunu bulunur ki, ona kısaca RAM diyoruz. Eğer RAM’iniz yeterince çok ve hızlı değilse, işlemcinin işlediği tüm bilgiler RAM’in önünde, Ramazan’daki pide kuyruğu gibi, uzar gider. Hepsi de, RAM’de boş bir alan açılması için sırasını beklemeye başlar. Dolayısıyla, bilgisayarınız hızlı çalışmaz. İşlemciniz ne kadar güçlü olursa olsun, bilgisayarınız takılır, yavaşlar, donar ve sizi çıldırtır. Bu nedenle, yeni bir bilgisayar satın alacakken işlemcinizle RAM’inize uygun bütçeler ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Masaüstü bilgisayar aldığınızda RAM’leri daha sonra değiştirmeniz daha kolay olabilir ama Laptop veya Notebook satın alacaksınız, eğer pratik bir RAM kapağı yoksa, cihaza RAM eklemek için teknik servise başvurmanız gerekebilir. O nedenle, ihtiyacınız olacak fazla falza RAM’i cihazı satın alırken sipariş vermek isteyebilirsiniz.

Ekran kartı

Video oyunlarını sorunsuz çalıştıracak bir oyun bilgisayarı kurmaya niyetliyseniz, RAM ve İşlemci ile beraber, ekran kartına da odaklanmalısınız. Laptop kullanmayı tercih edenlerdenseniz, bu cihazlar dahili ekran kartlarıyla da gelebiliyor ve pahalı bir oyun ekran kartına gerek duymadan da çalışabiliyor. Ancak, toplama bilgisayar hazırlamak istiyorsanız, ekranınızda görüntü elde edebilmek için harici bir ekran kartına ihtiyacınız var. Ekran kartı seçerken dikkat etmeniz gereken önemli bir detay, kartın çok ısınacak olmasıdır. Oyun bilgisayarı kurmaya niyetliyseniz, “cayır cayır” yanan bir bilgisayara hazır olmalısınız.

Soğutma aparatları

PC satın alırken, soğutma meselesini göz ardı ederseniz, büyük hata yaparsınız. Bunun içinde öncelikle kartın üzerindeki soğutma aparatının güçlü olması işinizi kolaylaştırır. Ardından da hem işlemcinizin hem de ekran kartınızın soğutma fanından PC içine üflenen sıcak havayı kasanın dışına çıkaracak kanallar yaratmalısınız. Bu amaçla, öncelikle sıcak havanın diğer bileşenlere doğrudan çarpmayacağı bir kasa içi yerleşimi işinizi kolaylaştırır. Ardından da kasadaki havayı dışarı atacak bir fan veya “kanal” sistemi, sorunun çözümüne destek olur. Ama soğutma ve sıcak havayı dışarı yönlendirme meselesine önem vermezseniz, kasanızın içindeki değerli PC bileşenlerinin çok çabuk yıpranmasına hazır olur. Laptop veya Notebook için de, cihazın altına yerleştirilecek bir soğutucu taban edinmeniz faydalı olacaktır.

Çevre birimleri

Bilgisayarınızı dijital ihtiyaçlarınız için çalışa bir merkez üssü gibi düşünün. Ancak onun daha efektif çalışabilmesi içi çevre birimlerine de ihtiyacınız olacaktır. Oyunlar için kulaklık ve hoparlör, işiniz ve ödevleriniz için yazıcı, laptop’ı sağlıklı şekilde taşımak içi uygun bir çanta, bileğinizi yormayacak kaliteli bir Mouse… Tüm bu ihtiyaçlarınızı da bilgisayarınızı alırken temin etmenizi öneririz.