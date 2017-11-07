Günde 6 Saat 46 Dakikamızı İnternette Geçiyoruz

Dünyanın neredeyse yarısının internete erişiminin olduğu düşünüldüğünde dijital bir dünyada yaşadığımız söylenebilir. Yapılan son araştırmalara göre internetin kullanıcı sayısı dünya çapında 3.77 milyara ulaştı. Artan nüfus ve dijitalin değiştirdiği yaşam sayesinde bu rakam gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Genç nüfusu fazla olan Türkiye’de ise 48 milyon internet kullanıcısı bulunuyor.

Değişen yaşam şartlarıyla beraber hayatımızın her alanında varlığını gösteren dijital dünya, her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Akıllanan dünya sayesinde sürekli ulaşım imkanı yakaladığımız internet, kullanım ağının gelişmesi sayesinde 21. yüzyıl iletişim kuramları arasında en çok konuşulan McLuhan teorisi olan ‘küresel bir köy’ meydana getirmiş durumda. Geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde pozitif anlamda bir küreselleşmeden bahseden McLuhan’ın teorisi bugün; dünya genelinde yaşayan 7,6 milyar insanın internet ağı sayesinde bir alanda olduğunu gösteriyor.

Görünür olmak isteyen dijitalleşiyor

İnternet kullanımı sayesinde ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilen 7,6 milyar insan dünyada meydana gelen gelişmelerden anında haberdar oluyor ve interaktif bir iletişim kuruyor. Bu gelişimde Türkiye ise kullanıcı sayısındaki artış sayesinde ortak buluşma noktası haline gelen internette günde 6 saat 46 dakika zaman geçiriyor. Bu noktada markalarını, görünür ve kalıcı platformlara taşımak isteyen girişimciler dijital dünyanın gücünden yararlanıyor. Daha fazla insana ulaşması ve kullanım sayısının her geçen gün artmasıyla internet ve mobil platformlar değerli bir pazar haline geliyor.

Hedef kitleye ulaşmanın yolu dijital dünyadan geçiyor

Türkiye’de 48 milyon internet kullanıcısıyla geniş bir kullanım alanının oluştuğunu söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, hedef kitleye ulaşma sürecinde özellikle dijital dünyaya hakim olmanın önemini vurguluyor. Ramazan Becer, “İnternet kullanımı 2016’da 2 milyon büyüme gösterdi. Hala iyi bir hızla büyüyor diyebiliriz. İnternette geçirdiğimiz günlük ortalama zaman 6 saat 46 dakika. Ortalama günlük TV izleme süresi 2 saat 14 dakika. İnternet kullanımı televizyonu geçti ve farkın gittikçe açıldığına gün geçtikçe daha çok şahit oluyoruz. Türkiye genç nüfusu fazla olan bir ülke, bu durum teknolojiye uyum sağlamamızı ve değişimleri hızla kabullenmemizi de etkiliyor. Dijital dünyayı daha fazla takip ediyor ve hayatımızın her alanına dahil ediyoruz. İnternet kullanım süresinin gün geçtikçe artması da bu kanıyı doğrular nitelikte. Öte yandan Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin etkisi ile dijital dünyada dinamikler hızla değişiyor. Başarının sırrı ise bu değişen dinamiklere hızla adapte olup doğru ve etkili iletişim araçları ile hedef kitleye ulaşabilmekten geçiyor. İnternet ise günümüzde hedef kitleye ulaşmada en etkili mecra olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte markaların kalıcı olabilmeleri için dijital alanda daha çok boy göstermeleri etkin bir araç olarak internet mecrasını kullanmaları bu işi profesyonel olarak yapan ajanslarla iş birliği yapmaları önem taşıyor. Bu yenidünyayı çok iyi bir şekilde tanıyıp kavradığımız zaman başarıyı yakalayabileceğiz.”