Hediye seçmenin dijital tarihi

Dijitalleşme artık hediye seçimi gibi zor bir süreci de parmaklarımızın ucundaki akıllı telefonlara kadar getirdi. Yerimizden kalkmadan, kilometrelerce mağaza rafı dolaşmadan, artık sevdiklerimize beğenecekleri hediyeleri dakikalar içinde seçip alabiliyoruz. Peki ama dünya ne ara bu kadar pratik bir gezegene dönüştü?

Her şey ABD ordusunun bilim dünyası ve ordu çalışmaları arasında iletişim güçlendirmek için kurduğu ARPA NET projesine dayanıyor diye anlatmaya başlasak, dünya tarihini anlatırken Büyük patlamaya dek gitmiş kadar oluruz.

İnternetin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini artık herkes biliyor ancak bilmediğimiz ve farkında olmadığımız detay, bu teknolojinin ceplerimize kadar nasıl bu derece hızlı şekilde girip dünyayı cep telefonundan yönetilen bir sürece dönüştürmesi…

Aslında, interneti mobil cihazlarla hayatımıza sokma fikri 80’li yıllardan beri yoğun olarak üzerinde çalışılan bir konu. Öncelikle askeri uygulamalarda ortaya çıkan bu fikir ardından iş adamlarının yatırımlarına daha hızlı ulaşabilmesi için gereken veri bağlantısını kurabilme çabalarıyla devam ediyor ancak asıl büyük patlamayı dokunmatik ekranların iPhone ile pratik şekilde hayatımıza girmesiyle yaşıyoruz. O güne kadar piyasaya çıkan dokunmatik ekranlar, parmak ile değil özel kalemlerle çalışan ve pratik olmaktan çok baş ağrısı yaratan zor cihazlarken iPhone’un parmak ile çalışan çok pratik ve hızlı ekran tasarımıyla dünya bir devrim yaşayarak internete cep telefonundan kolayca ulaşabileceğini keşfetti.

Ardından ürünlerini dijital olarak pazarlamak isteyen şirketlerin de önce desktop web portalleri ve ardından mobil web mağazaları üzerinden satışa odaklanması, bugün artık aradığımız her hizmete cep telefonlarımızdan erişmemizi sağlayan dünyanın kapılarını açtı. Tüm bunların ise 15 seneden kısa bir sürede gerçekleşmesi, hatta belki sadece 10 sene sürmüş olması, dünya tarihindeki en büyük değişim ivmesi olarak kayıtlara geçti.

Bugün artık anneler günü hediyesi seçmek istediğimizde Hepsiburda gibi e-ticaret sitesine ulaşmak ve annemiz için örneğin kil maskesi siparişi vermek ya da kırışık önleyici krem seçmek için sadece birkaç saniyelik bir arama yapıp, birkaç tıkla hediyenin siparişini tamamlamak, çok olağan bir durum.

Dijital tarih çok eski değil ama insanlık tarihinde binlerce yıldır oluşan verinin toplamından kat kat fazlasını sadece 10 yılda üretmeyi başardı. Bu çılgın tempo içinde de elbette hediye seçmek gibi, eskiden günlerce sürebilecek bir mesai gerektiren işlemi artık birkaç dakikada tamamlayıp, hediyelerimizi adresimize teslim şekilde alabiliyoruz.

Bu hizmetten kim şikayetçi olabilir ki?