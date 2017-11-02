Hediyeli DOOGEE MIX 2 Canlı Şovunu Kaçırmayın!

Kısa süre önce duyurusu yapılan ikinci nesil çerçevesiz ekranlı DOOGEE MIX 2 ilginizi çekiyorsa bu premium cihazın tanıtımının yapılacağı 3 Kasım tarihli canlı şovu AliExpress satıcısı BlackPeach’in kanalı (http://bit.ly/2yofS9L) üzerinden saat 19:00’da izlemeyi ihmal etmeyin deriz! DOOGEE’nin en yeni amiral gemisi DOOGEE MIX 2 modelini tanıtacağı canlı şov sırasında izleyicilere 100 dolar değerine kadar ulaşan indirim kuponları dağıtılacak.

DOOGEE açıklamasına göre AliExpress üzerinden gerçekleşecek canlı şovda 11.11 tarihli gelecek haftaki büyük indirimin bir önizlemesi de yapılmış olacak. DOOGEE imzalı MIX 2, MIX, S60 ve BL5000 başta olmak üzere akıllı telefonların büyük kısmı indirime girecek. Yeni ürünlerden BL12000 de şovda gösterilecek. 10-100 dolar arasında değişen ve DOOGEE ürünlerinde kullanılabilen AliExpress indirim kuponları dağıtılacak.

Şovun gözdesi DOOGEE MIX 2 olacak. Çerçevesiz ekranlı yeni cihaz kısa süre içinde Banggood ve AliExpress üzerinden satışa sunulacak. 5.99 inç Full HD+ 18:9 ekran, yüz tanımlama ve 130 derece geniş açılı ön kamerasıyla rakiplerinin arasından sıyrılmayı başarıyor. Aynı zamanda arkada 16 MP + 13 MP ve önde çift 8 MP kameraları var. Öndeki kameralardan biri geniş açı desteğiyle 8-10 kişilik selfie çekebiliyor. Daha da ötesi DOOGEE MIX 2 ile MTK Helio P25 işlemci, 6 GB RAM, 4060 mAh batarya gibi üstün donanımlar geliyor.

AliExpress şovu sırasında sadece indirim kuponları verilmeyecek, aynı zamanda 6-20 Kasım tarihleri arasında Banggood sitesi üzerinden alanlara (http://www.doogee.cc/sale/week/) diğer hediyeler ve indirimler de verilecek…