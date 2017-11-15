Hometech, Yeni Ürünü HT C14M’yi Kullanıcılara Sunuyor

Tüm ihtiyaçlarınızı bütçenize uygun olarak karşılayacak şekilde tasarlanmış Hometech’in yeni dizüstü bilgisayarı HT C14M satışa çıktı. Güçlü donanımı ve performansıyla fark yaratan HT C14M, gri metal dizaynı ile dikkat çekerken, 1,27 kg ağırlığı ile her yere kolayca taşınabilme imkanı sağlıyor.

Tasarımıyla göz kamaştıran HT C14M, son derece şık metal bir gövdeye ve 18mm inceliğe sahip olup kendi sınıfındaki dizüstü bilgisayarlar arasında farkını yaratıyor. Güçlü Intel Celeron N3350 işlemcisi ve 1920×1080 Full HD IPS ekran teknolojisi ile geniş görüş açısı sunan ekranına hayran kalacaksınız.

2 x 4800 mAh çift hücreli bataryası sayesinde uzun süre kullanımda bile elektrik prizine ihtiyaç duymayacak ve rahatlıkla yanınızda taşıyabileceksiniz. 32 GB dahili hafızasına ek olarak 64 GB’a kadar micro sd kart hafıza desteği sunmasının yanı sıra harici harddisk ve USB bellek aracılığı ile depolama alanınızı genişletebilir, istediğiniz belgeyi depo sıkıntısı yaşamadan kaydedebilirsiniz.

Pek çok alanda kullanışlı bir seçenek olarak yediden yetmişe tüm kullanıcılara sunulan HT C14M, 3GB DDR3L RAM bellek kapasitesi sayesinde oldukça akıcı bir kullanım sağlıyor. İster ofis ister evde, tüm işlerinizde size yardımcı HT C14M, seçkin perakende noktalarında satışta.

Ürün Özellikleri:

