Hong Kong’daki Etkinlikte İki Yeni DOOGEE Duyurulacak

Beklenen an geldi ve ikinci nesil DOOGEE MIX 2 için geri sayım başladı. En sonunda resmi duyuru için tarih açıklandı. DOOGEE açıklamasına göre firmanın ikinci nesil çerçevesiz ekranlı akıllı telefonu 18-21 Ekim tarihleri arasında Hong Kong’da gerçekleşecek “Global Sources Expo” etkinliği sırasında tanıtılacak. DOOGEE, MIX 2 dışında bir diğer yeni akıllı telefonu olan BL12000 ile ilgili bilgiler de verilecek ve aynı zamanda sergilenecek.

Expo sırasında DOOGEE’nin sergileyeceği çok sayıda yeni ürün var. Tam ekranlı MIX serisi, büyük bataryalı BL serisi, sağlam ve dayanıklı S serisi ürünler yanında firmanın akıllı telefon arenasındaki tutkulu yolculuğunda yeni teknoloji ve işçilik konusundaki çalışmaları anlatılacak.

Elbette Hong Kong’daki etkinlik sırasında çok sayıda çerçevesiz ekranlı akıllı telefon sergilenecek. Bununla birlikte DOOGEE MIX 2 tüm diğer rakiplerine kıyasla eşsiz olacak gibi görünüyor. 5.99 inç 18:9 tam ekran ön panele ek olarak DOOGEE MIX 2 ile “mikro yenilikler” gelecek. Bunlardan ilki tam ekranlı ve dört kameralı ilk akıllı telefon olması ki aynı anda 10 kişiyi birden çekebilen 130 derece geniş açılı selfie kamerası ve ilk kez Expo sırasında kullanıcılar tarafından denenecek Android’in ilk Face Unlock sistemi de dahil.

İlgi çekici bir diğer cihaz da Expo sırasında ilan edilecek. Yeni BL12000, en büyük power bank özelliğine sahip akıllı telefon olacak. Ek olarak, dört kamera ve 16 MP selfie çekimi gibi premium özellikler de içerecek.

DOOGEE ürünleri AliExpress gibi online mekanlarda popüler. Öne çıkarılan iş ortağı markalardan biri olarak seçilen DOOGEE, 13 Ekim tarihinde popüler iş telefonu BL7000, sağlam gövdeli amiral gemisi S60 ve MIX Lite modelleri ile diğer telefonları için kampanya başlattı. Tüm bu ürünler de Global Sources Expo sırasında sergilenecek.