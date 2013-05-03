IBM’den Atom kullanarak yapılan dünyanın en küçük filmi

IBM laboratuvarlarındaki bilim insanları atomları kullanarak bir film yaptıklarını duyurdular. Guinness Rekorlar Kitabı, IBM filmini tek resimli hareket (stop-motion) tekniğiyle yapılan, dünyanın en küçük filmi seçti. Atomik düzeyde orijinal bir resim oluşturmak için atomları yakalamak, konumlandırmak ve şekillendirmek anlamında yepyeni bir adımı temsil eden bu film, bilimi araştırma topluluğunun dışına taşımak adına da eşsiz bir örnek.

IBM bilim insanları, evrenin en küçük öğelerinden olan atomu kullanarak yaptıkları dünyanın en küçük filmini “Bir Çocuk ve Atomu” (A Boy and His Atom) filmini tanıttılar. Yaklaşık 250 kare tek resimli hareket (stop-motion) olgusu oluşturmak için dikkatlice yerleştirilen binlerce atomun kullanıldığı film Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bilgisayar oyunlarında ve filmlerde kullanılan bir animasyon ve çekim tekniği olan stop-motion tekniğiyle yapılan dünyanın en küçük filmi seçildi.

“Bir Çocuk ve Atomu” (A Boy and His Atom) filmi bir atomla arkadaşlık kurarak, dans ederek ve trambolinin üzerinde zıplayarak eğlence dolu bir yolculuğa çıkan Atom adlı bir karakterin hikâyesini anlatıyor.

Film Yapım Süreci

Filmi yaparken atomlar IBM’in keşfettiği bir tarama tünel mikroskobu kullanılarak hareket ettirildi. Standart bir bilgisayarda uzaktan çalışan IBM araştırmacıları, atomları “hissetmek” için mikroskobu bakır yüzeyde çok keskin bir iğneyi kontrol etmek için kullandılar. Uzaklık bakımından metrenin milyarda biri olan, yüzeyden yalnızca bir nanometre uzaklıktaki iğne, yüzeydeki atomları ve molekülleri fiziksel olarak etkiliyor ve onları yüzeyde tam olarak belirlenen bir konuma çekiyor. Hareket halindeki atom, hangi konumları hareket ettirdiğinin belirlenmesinde önemli bir geribildirim aracı olan, değişik bir ses çıkarıyor. Filmin yapım aşamasında bilim insanları, teker teker sıralan ve sonunda 242 tek kareyle tamamlanan atomların sabit görüntülerini aldılar.

Filmi izlemek için ibmworldssmallestmovie.tumblr. com adresini ziyaret edebilirsiniz.