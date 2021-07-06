İkinci telefon için uygun alternatifler

İş dünyasındaki yoğunluk artık herkes için, ister istemez, ikinci bir telefonu gerekli kılıyor. İş hayatımızla özel hayatımızı ayrıştırabilmek için bu önemli ve sağlıklı bir karar. Peki ama iş için ya da özel hayatımız için kullanabileceğimiz, hem güçlü hem de uygun fiyatlı ikinci telefonlar hangileri olabilir?

İkinci bir telefon, belki on yıl önce fazlasıyla abartılı bir yatırım olarak görülebilirdi. Ya da aynı anda iki cihaz taşımak istemeyenler için çift sim kartlı alternatifler tercih edilebiliyordu. Ancak bugünün dijital dünyasında, iş için verilen şirket telefonları dijital güvenlik gerekçesiyle takip ediliyorken, aynı cihaz üzerinde farklı telefon numaralarına ait sosyal medya uygulamaları arasında geçiş yapmak da kolay değil. Dolayısıyla, iş için ve özel hayatınız için kullandığınız uygulamaları birbirine karıştırmadan aynı anda yürütebilmek için ikinci bir cihaz artık önemli bir gerekliliğe dönüştü.

Bu noktada pek çok profesyonel ikinci telefon olarak hangi cihazı kullanabileceğini sorguluyor. Elbette yeni bir iPhone veya yüksek kalibreli bir Android telefon aynı zamanda yüksek fiyatıyla da önemli bir yatırım olarak kabul edilebilir.

Oysa, güçlü donanımlarıyla ikinci telefon ihtiyacını karşılayan ancak uygun fiyatlarıyla da kullanıcıların bütçesini sarsmayan telefonlar mevcut.

Elbette bu cihazların Android işletim sistemine sahip olduğunu hatırlamamız lazım zira Apple iOS cihazları başkasının üretmesine izin vermiyor ve iPhone telefonlar için de yüksek fiyat politikasından vazgeçmiyor. Bu fiyatlara ülkemizde de döviz ve vergi yükünün de bindiğini unutmayalım.

İşte bu noktada, üç önemli telefon üreticisi, güçlü donanımları ama uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Bunlar Reeder, Alcatel ve Asus firmaları.

Reeder, uzun zamandır ülkemizde faaliyet gösteren bir yerli üretici. Tasarladığı telefonlar ve tabletler son derece başarılı modeller olarak dikkat çekiyor. Firma ilk olarak, elektronik kitap okuyucuları üretmek için kurulduğu için İngilizce okuyucu anlamına gelen reader kelimesinden ismini alıyor. Ancak firmanın ürünleri çok beğenildikçe, Reeder’ı tablet ve telefon ürünleriyle de karşımızda gördük ve çok sevdik.

Alcatel ve Asus da, şirket politikası olarak, güçlü donanımları uygun fiyatla kullanıcısına sunmaya özen gösteren üreticiler ve ürettikleri telefonların kalitesi, günümüzün dijital ihtiyaçları için fazlasıyla yeterliyken fiyatlarının da rekabetçi olduğunu kabul etmek gerekiyor.