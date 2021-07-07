İkinci telefon kullanımı neden artıyor?

Dijital dünya, öyle veya böyle hepimizi akıllı telefon kullanıcısı yapmayı başardı. Artık çoğumuz telefon hatlarımızı dijital dünyadaki kimlik kontrolü ve güvenlik önlemleri için kullanmaya da alıştık. Peki, ikinci bir hat ve ikinci bir telefon kullanmak için artık doğru zaman gelmiş olabilir mi?

Bir zamanlar iki farklı cep telefonu taşıyan insanlar çok yoğun işlerinin arasında, iş ve özel telefonlarını ayırmak için bu yöntemi tercih ederlerdi. Ancak dijital dünya hepimizi akıllı telefon sahibi yaptıktan sonra, çift sim kartlı telefonlar bir süre bu ikinci telefon hattı ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Ancak artık iletişimin telefon hatlarından internet üzerine kayması, görüşmelerimizi WhatsApp, Zoom gibi uygulamalardan organize etmemiz, banka hesaplarımızı telefonlarımızdaki uygulamalardan yönetmemiz ve elbette web üzerindeki sörf faiyetlerimizin de büyük oranda mobil cihazlara kaymasıyla artık tek bir telefon cihazı kullanmanın başka sakıncaları ortaya çıkmaya başladı.

Mobil iletişim uygulamaları çoğu durumda, aynı telefon üzerinde iki farklı telefon numarası arsında geçiş yapmak konusunda çok başarılı değiller ve hesaplar arasında geçiş yaparken, güvenlik sorgulamaları büyük bir külfet doğurabiliyor. Hatta kimi durumda, iki farklı telefon numarası için açılmış hesapların arşiv dosyaları cihaz üzerinde aynı klasörde saklandığı için, yazışmaların dosyaların birbirine karıştığına şahit olduğumuz durumlar da yaşıyoruz.

Bir diğer yanda da güvenlik problemleri bulunuyor. Yoğun olarak kullandığımız ve internette sırf sörf yapan, iş için dosya alan, gönderen telefonumuzda ciddi güvenlik açıkları oluşabiliyor. Bu cihaz üzerinden banka hesaplarına giriş yapmak da belli bir risk yaratıyor.

Güvenli işlemler veya kişisel yazışmaları için ikinic bir telefon tercih edenlerin sayısında hızlı bir artış yaşanmasının nedenleri işe bunlar.

Pek çok insan profesyonel hayatıyla, kişisel/özel alanını ayırmak istiyor ve farklı güvenlik gerekçeleriyle de ikinci bir telefon cihazı kullanmayı mantıklı buluyor.

Elbette telefon fiyatlarının hızlı yükseldiği bir dönemde bu yatırım her bütçeye uygun olmasa da uygun fiyatlı ancak güçlü donanımlara sahip Android telefonlar sunan üreticileri de atlamamak gerekiyor.

Nokia ya da Elephone veya Vestel cep telefonları birincil telefon olarak bile kullanmayı tercih edebileceğiniz modellere sahipler ve ikincil telefon olarak da son derece yeterli donanımlar sunuyorlar.