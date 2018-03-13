cnnturk.com ile “ilk bilen siz olun”

Haber tüketiminin geleneksel medyadan dijital medyaya değişiminin yaşandığı günümüzde cnnturk.com, internet haberciliğinin öncülerinden olmayı başardı. “İlk bilen siz olun” mottosuyla yola çıkan ve haber üretimiyle her kesimden insanı kapsamına alan cnnturk.com, Türkiye ve dünyada yaşanan son gelişmeleri milyonlarca kullanıcıya en doğru şekilde ulaştırmaya devam ediyor.

Bilgi kirliliğine karşı cnnturk.com

Dijitalleşme bir yandan bilgiye ulaşmayı daha kolay ve pratik hale getirirken, diğer yandan bir “bilgi kirliliği” ortamının oluşmasına neden oldu. Bu da kullanıcıların internette gerçek dışı bilgiyle sıkça karşılaşılmasını normalleştirdi. Bu ortamda cnnturk.com doğru kaynaklardan yararlanarak güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam ediyor ve sadece internet sitesinden değil, sosyal mecralar üzerinden de kullanıcılarına tarafsız ve güvenilir haberleri sunmayı sürdürüyor.

Anında haberdar olun

Her ay milyonlarca kullanıcının tercih ettiği cnnturk.com; ekonomide yaşanan gelişmeleri, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olayları, spora ve magazine dair en son dakika gelişmeleri, teknoloji, sağlık, yaşam haberlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Fotoğraflar ve videolar ile zengin bir içerik sunan cnnturk.com, günümüz teknolojisinin tüm imkânlarını doğru haber üretimi için seferber ediyor.

Mobilde de “İlk bilen siz olun”

Mobil cihazların gelişmesi ve ardından Accelerated Mobil Project (AMP) ve Facebook Instant Articles (Facebook IA) gibi mobil entegrasyonuna yönelik uygulamaların devreye girmesi kullanıcıların mobil erişim gücünü arttırdı. Her platformdan kullanıcılara doğru bilgiyi aktarmayı hedefleyen Cnnturk.com da bu değişime ayak uydurdu ve masaüstünde olduğu gibi mobilde de en güvenilir kaynaklardan biri olmayı başardı. Son dakika haberlerin en çok tüketildiği kaynaklardan biri olan cnnturk.com, Reuters Enstitüsü’nün Dijital Haberler Raporu’na göre de Türkiye’de internetten haber okuyanların yüzde 31’i tarafından tercih ediliyor.

Sosyal medyada takip edin

Dijitalleşen haberciliğe entegre olan Cnnturk.com, sadece masaüstü ve mobilde değil, aynı zamanda sosyal medyada da kullanıcıların göz bebeği durumunda. Facebook’tan Twitter’a, YouTube’dan Google Plus’a, Instagram’dan Flipboard’a kadar çok sayıda sosyal mecrada kullanıcılarıyla buluşan cnnturk.com’ün özgün ve kaliteli içerikleri bu mecralardan da takip edilebiliyor.