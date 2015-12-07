Facebook Profil Videoları Android’e Geliyor

Facebook bir kaç ay kadar önce profillere eklenebilecek 7 saniyelik videoları duyurmuştu. Böylece sadece fotoğraflarla sınırlı kalmayıp video ile kendimizi anlatmamız mümkün olacak. Bu minyatür videolar aslında akıllı telefonların ön kameralarıyla çekim için uygun görünüyor. Yedi saniyelik kısa animasyonlar aslında animasyonlu GIF değiller çünkü ses de içeriyorlar. Otomatik biçimde sürekli tekrar eden ve varsayılan olarak anında oynamaya başlayan kısa videolar sessiz devreye giriyor, sadece kullanıcılar sesi aktifleştirince duyulabiliyor. Görünüşe bakılırsa yakında bu özelliği Android uygulamasında da göreceğiz. Facebook’un Android uygulaması son sürümünde buna ait işaretler içeriyor. Açılan profil fotoğrafını düzenleme menüsünde yakında hazır olacak videolara ait bir seçenek var. Bir diğer yenilikse geçici süreli profil görselleri olacak.