Fenomenlerle reklam artık daha kolay

Yeni reklam platformu ViralKing, sosyal medyanın kanaat önderleriyle markaları buluşturuyor.

2004 yılında Facebook, sonraki yıl YouTube ile devam sosyal medya kanalları çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılarak son 10 yılda zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz mecralar haline geldi. Her mecra kendi içinde video, resim ve yazı olmak üzere farklı dinamiklere sahip oldu. Hepsinin ortak yanı ise içeriklerin ilgi çekici ve kaliteli olmasına bağlı olarak geniş kitlelere ulaşmayı sağlamaları. Yıldan yıla düzenli ve istikrarlı bir şekilde daha geniş kitlelere paylaşımlarını ulaştırmayı başaran kişiler “sosyal medya fenomeni” olarak anılmaya başlandı. Sağlık, moda, kozmetik, teknoloji, otomotiv ve gıda gibi pek çok farklı kategoride paylaşım yapan fenomenler alanlarında kanaat önderi duruşlarıyla son birkaç yılda daha da popüler hale geldi ve sosyal medyada gündem yaratabilecek güce kavuştu.

Teknoloji ilerledikçe insanlar arası etkileşim farklı yollarla devam ediyor. Bu değişim ister istemez geleneksel medya düzenini de değiştirerek farklı reklam platformlarının doğmasına neden oluyor. Bu süreç boyunca etkileşime geçilen kitle her daim kendini güncelliyor. Dolayısıyla markanın hedef kitlesinin nabzını aynı hızla tutması gerekiyor. Diğer taraftan, markanın pazarlama bütçesinin karşılığını analizlerde görmesi gerekiyor. ViralKing Kurucu Ortağı ve CEO’su Kemal Apaydın şunu vurguluyor: “Gerek network gerek yazılım üstünlüğü anlamında platformun başarısı tesadüf değil. Bugüne kadar ABD’deki markalara onlarca yazılım ürettik. ViralKing’se kullandığımız Big Data tabanlı sistem, markanın ihtiyacı olan hedef odaklı pazarlamayı sağladığı gibi sistem içinde 30 saniyede kampanyaların çıkılmasına olanak veriyor.”

ViralKing, fenomen ve marka işbirliği alanında görülen ihtiyaçtan doğan ve sadece 6 ayda 210 marka, 65 milyon erişimli 500’ü aşkın fenomeni kapsayan ve Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ve Snapcat’te sürekli organik olarak genişleyen bir pazarlama platformu. ViralKing’in blog’unda fenomen olmak şöyle vurgulanıyor:

“Takipçi sayınız arttıkça takipçilerinizin sizden beklentileri de artar. Fenomen olmak her ne kadar çekici görünse de çalışma ve odaklanma ister. Kaliteli içerik üretimine devam eden kişilerin, başarılarının devamlılığını sağlayabilmesi için finansal olarak da desteklenmesi gerekir. Bu nedenle markalarla işbirliği yapan fenomen sayısı yıldan yıla artıyor. Ancak bu işbirliğinde hem fenomenlerin hem de markaların dikkat etmesi gereken noktalar var:

Markanın kendine uygun içerik üreten fenomenlerle çalışması

Paylaşımın reklam olduğu bilgisinin dürüstçe takipçilerle paylaşılması

Ürün tanıtımı yapılıyor bile olsa, yaratıcı ve ilgi çeken içerikler üretilmesi”

Markalar şunun farkına varmış durumda: Tüketici refleksinin hızına en uygun marka refleksi, paylaşım yaptığı sektörel kategorideki takipçileri olan fenomenlerle sağlanıyor. Ancak markaların verecekleri mesaja uygun fenomenleri el yordamıyla bulması ve iletişime geçmesi güç olabiliyor. Fenomenler de gündelik hayatın yoğunluğundan ve sosyal medya hesapları dışında yaptıkları işlerden dolayı profesyonel bir şekilde bu hizmeti verme anlayışına hızlı uyum sağlayamıyor. ViralKing platformu işte bu noktada devre gidiyor ve doğru fenomenlerle markaları buluşturuyor, tarafların daha hızlı ve güvenli işbirlikleri yaratmasını sağlıyor. Hem marka ve ajanslar hem de fenomenler www.viralking.co adresinden platformla ilgili bilgi alabiliyor.