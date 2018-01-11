Geleneksel televizyonculuk internet televizyonculuğuna mı kayıyor?

Ekranın artık sadece televizyondan ibaret kalmayarak, bilgisayar, tablet ve cep telefonu yüzeyine dönüşmesiyle ve internet kullanımının artması ile birlikte izleme alışkanlıkları da bu doğrultuda değişmeye başladı ve ekranda bir şey izleme kontrolünü sadece kumanda ile sağlayabilen televizyon, internette aradıkları her şeye anında ulaşabilerek büyüyen yeni nesil için artık yetersiz kalmaya başladı.

Televizyon ekranlarında yayınlanan herhangi bir dizinin ya da filmin başlama saatini beklemek özellikle gençlerin ve yoğun tempoda çalışan birçok kişinin ayak uydurmakta oldukça zorlandıkları bir hal aldı. DVR (Dijital Video Kaydedici) sisteminin sadece televizyonda yayınlanan dizileri kaydedip yine istenilen zamanda televizyondan izletebilmesi de artık bunun için yeterli kalmıyor. Kişiler izlemek istedikleri içerikleri ne zaman, nerede ve ne şekilde tüketeceklerine kendileri karar vermek istiyorlar. İçerik izleme özgürlüğü, geleneksel televizyonun insanlara sunduğu kumanda kontrolünden çok daha fazlasını gerektiriyor. İnternet televizyonları ise kişilerin izlemek istedikleri dizi ya da filmleri istedikleri zaman, istedikleri cihazdan anında kullanıcıları ile buluşturarak bu ihtiyacı karşılamış oluyorlar.

Türkiye’nin İlk İnternet Televizyonu BluTV

Türkiye’deki internet televizyonculuğuna olan ihtiyacı fark eden BluTV, Doğan Holding çatısı altında 23 Ocak 2016 yılında kurulmuştur. İnternet bağlantısı ile mobil cihazlar, bilgisayarlar, akıllı televizyonlar ve tabletler üzerinden hizmet verebilen BluTV taahhütsüz, reklamsız ve kurulumsuz bir internet televizyonudur. İlk 7 gün ücretsiz deneme avantajı ile BluTV’ye üye olarak binlerce yerli, yabancı dizi ve filmi izleyebilirsiniz.

Tuğçe Gürkaya