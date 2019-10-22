MKV Videolar MP4 Formatına Nasıl Dönüştürülür?

HD kalitede videoları karmaşık altyazılarla birlikte saklama özelliğine sahip olan MKV, DVD ve Blu-ray disklerini kopyalarken sık kullanılan bir formattır, ancak kopyalanan veya indirilen dosyaların MKV’de oynatılması uyumluluk sorunları nedeniyle sorunlara yol açabilir. Bu yüzden, doğru medya oynatıcısını bulmak için uğraşmak yerine, MKV’yi MP4 gibi daha popüler bir formata dönüştürmek basit ve anlaşılır bir çözümdür. İyi bir dönüşüm programı kullanarak, MKV video formatları MP4’e dönüştürülebilir ve daha sonra her türlü oynatıcı ve cihazda oynatılabilir.

Online Converter Kullanarak MKV’yi MP4’e Dönüştürmek

Çevrimiçi dönüştürücüler, tarayıcıda çalışan ve yazılım indirme gerektirmeyen temel araçlardır. Bu programlar, en profesyonel özelliklere gerek olmadan temel kalitede dönüştürülecek birkaç dosya olduğunda en iyi sonucu verir. Online UniConverter’i MKV’den MP4’e ve diğer birkaç formata dönüştürmeyi basit ancak hızlı bir şekilde destekleyen çevrimiçi bir araç olarak öneriyoruz. Bu ücretsiz kullanımlı program, aynı anda iki dosyayı dönüştürmeyi sağlar ve birkaç ses, video ve görüntü formatını destekler. Dönüştürülen dosyalar PC’nize indirilebilir veya Dropbox hesabınıza da kaydedilebilir. Daha önce Media.io olarak bilinen Online UniConverter Windows ve Mac işletim sistemlerinde rahatlıkla çalışmaktadır.

Online UniConverter kullanarak MKV’yi MP4’e dönüştürme adımları: Adım 1: İnternet tarayıcınızın penceresinden https://www.media.io/ sitesine giriş yapın. Dönüştürülecek MKV videolarına göz atmak ve içeri aktarmak için + işaretini tıklayın. Alternatif olarak, dosyaları sürükleyip sayfa üzerinebırakabilirsiniz.

Adım 2: Tüm dosyaları dönüştür: sekmesinde, Video listesinden MP4’ü hedef çıktı format olarak seçin.

Adım 3: Dosya yükleme ve dönüştürme işlemine başlamak için CONVERT butonuna tıklayın. Tamamlandığında, MP4 dosyası indirilebilir veya dropbox hesabına kaydedilebilirsiniz

MKV’yi MP4’e Profesyonel Bir Şekilde Dönüştürme

Çevrimiçi bir araç, birkaç dosyayı temel gereksinimleriyle dönüştürmek için iyidir. Daha fazla özelliğe sahip yüksek kalitede birden fazla dosyanın dönüştürülebileceği profesyonel bir program arıyorsanız, Wondershare UniConverter’ı en iyi seçenek olarak öneriyoruz. Bu Windows ve Mac tabanlı masaüstü yazılımı sisteminize kolayca kurulabilir, ardından MKV, MP4 ve diğer birçok formata kayıpsız kalitede dönüştürülebilir. Toplu dönüştürme, aynı anda birden fazla dosyanın işlenmesini sağlar. Yerleşik editörü kullanarak dosya düzenleme işlemleri de yapabilirsiniz. Ek özellikler dosya sıkıştırma, dosya aktarımı gibi ek fonksiyonları da vardır.

Wondershare UniConverter kullanarak MKV’yi MP4’e dönüştürme adımları:

Adım 1: Yazılımı indirin ve MKV videoları yükleyin Windows ya da Mac sisteminizde Wondershare UniConverter yazılımını indirin, kurun ve açın. Ana arayüzde Dönüştür sekmesini seçin ve ardından yerel MKV videolarına göz atmak ve içeri aktarmak için + Dosya Ekle düğmesine tıklayın. Ayrıca dosyaları sürükleyip bırakabilirsiniz. Toplu dönüştürme için birden fazla dosyayı tek seferde ekleyebilirsiniz.

Adım 2: Dosyaları düzenleyin

Eklenen dosyalar arayüzde küçük resim görüntüsü ile görülebilir. Resmin altında, düzenleme için simgeler bulunur. İstediğiniz seçeneğe tıklayın, yeni bir açılır pencere göreceksiniz. Gerekli değişiklikleri pencereden yapın ve Tamam düğmesine tıklayın.

Bu isteğe bağlı bir adımdır ve dosya düzenleme gereksinimi yoksa atlanabilir.

Adım 3: Çıktı formatı olarak MP4’ü seçin

Sağ üst köşede, Tüm dosyaları dönüştür (Convert All) sekmesindeki seçenekleri genişletin. Açılan pencerede, desteklenen formatlar görünecektir. Video listesinden MP4’ü seçin. Ayrıca, dosya çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.

Adım 4: MKV’yi MP4’e dönüştürme

Dönüştürülen dosyaları Çıktı sekmesinde kaydetmek için masaüstü konumunu seçin. Son olarak, eklenen MKV dosyalarını MP4 formatına toplu olarak dönüştürmek için Tümünü Dönüştür (Convert All) butonuna tıklayın. Programda, dönüştürülen dosyalar Dönüştürülen (Converted) sekmesinden yönetilebilir.

Çevrimiçi ve masaüstü yazılımı arasındaki fark

Yukarıda hem çevrimiçi hem de MKV’yi MP4 formatına dönüştürmek için bir masaüstü programını anlattık. Aşağıda iki yazılım arasındaki en büyük farkları listeliyoruz.

• Çevrimiçi programlar, yazılım yüklemesi veya indirmesi gerekmeyen tarayıcı tabanlı programlardır, masaüstü programlarının sisteminize yüklenmesi, indirilmesi ve kaydedilmesi gerekir.

• Masaüstü araçları kaydedilmiş ve ücretli programlar iken çevrimiçi programları kullanmak ücretsizdir.

• Çevrimiçi programlar internete bağlıyken, masaüstü programlar bir kez yüklendiklerinde dönüştürülme için internet bağlantısına ihtiyaç duymazlar.

• Çevrimiçi programların çoğunluğu, dosya sayısında ve dönüşüm için arayüze eklenebilecek dosya boyutunda bir sınırlamaya sahipken, masaüstü programında böyle bir sınırlama yoktur.

• Çevrimiçi araçlar, ek özellikler ve işlevler içermeyen temel programlardır. Öte yandan, masaüstü yazılımı düzenleme, aktarma, sıkıştırma, toplu işleme ve diğerleri gibi bir dizi işlevle birlikte gelen tam teşekküllü profesyonel bir araçtır.

• Çevrimiçi araçlar, internete bağlı olduklarından işlem hızını düşürürken, masaüstü yazılım daha hızlı çalışır.

Dolayısıyla, özet olarak, çevrimiçi programların birkaç temel dönüşüm için iyi olduğu söylenebilirken, masaüstü yazılımının ek özelliklere sahip yüksek kaliteli çıktı dosyalarına ihtiyaç duyduğunuzda en iyi şekilde çalıştığı söylenebilir.

Wondershare hakkında

Wondershare, amatörlerin yanı sıra profesyonellere de uygun birkaç yazılıma sahip, halka açık bir şirkettir. Wondershare UniConverter, video dönüştürme, düzenleme, DVD yazma, video aktarma, video oynatma ve diğerleri gibi çeşitli işlevleri destekleyen eksiksiz bir video araç kutusu olan şirketin popüler araçlarından biridir. Şirketin bir diğer yazılımı, Windows ve Mac sistemleri için mükemmel bir video düzenleme aracı olan Filmora’dır. Bu yüzden Wondershare tarafından farklı yazılımlar kullanılarak tüm video ve ses ihtiyaçlarınız profesyonelce yapılabilir. Wondershare’in yayınladığı yeni marka videosunu izlemek için buraya bakabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=h4QPxO7rvLI

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