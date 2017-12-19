İnternetten Alışveriş Mobilde Fark Atıyor

Güncel verilere bakıldığında Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 46.28 milyona ulaşmış durumda. E-ticaret sitelerinin hızla artmasının yanı sıra bireysel olarak açılan irili ufaklı pek çok site sayesinde yakalanan bu sayı, talebin ne kadar arttığını doğrular nitelikte. Bu gelişim, her yeni güne yeni bir e-ticaret sitesi ile uyandığımız birbiri ardına açılan e-ticaret siteleri ile birçok şeyde olduğu gibi alışverişte de dijitalleşmeye doğru hızlı bir ilerleyiş yaşandığını bize kanıtlıyor. Teknolojiye hakim genç nüfusu ile Türkiye’de bu değişime hızla ayak uyduruyor.

Dijital dünyanın yaşamımızın her alanında yer almasıyla birlikte alışveriş yapma yöntemleri ve alışkanlıkları da değişim gösteriyor. Hem sunulan imkanlar hem de ürün çeşitliliği sayesinde internet üzerinden ihtiyaçları karşılamak tercih edilen yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Evde, işte, okulda veya yolda kısaca hayatımızın her alanında insanlar kolayca bilgisayarlarından ya da akıllı telefonlarından e-ticaret sitelerinde gezerek ihtiyaçlarına anında ulaşabiliyor. Veriler incelendiğinde ise tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının mobile doğru kaydığı gözlemleniyor.

Akıllı telefon kullanıcıları internet alışverişini daha çok kullanıyor

Gittiğimiz her yerde yanımızda taşımamızdan dolayı sürekli kullanım imkanı sağlayan telefonlar, internet alışverişi yapmak için daha çok tercih ediliyor. Markaların akıllı telefonlar için oluşturdukları uygulamalar sayesinde daha etkin kullanım alanı bulan internetten alışveriş kullanıcılarının uygulamalardaki sayfa görüntüleme sayısı yaklaşık 140 milyona ulaşıyor. Mobil uygulamalardan alışveriş yapmayı daha avantajlı bulan tüketicilerin ortalama harcaması ise ortalama 200 TL olarak görülüyor. Türkiye’de mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden şehirlerin başında zamanla yarışan büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır geliyor.

“Değişime ayak uyduran zamandan kazanıyor”

İnternet kullanım alanlarının her geçen gün geliştiğini söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, dijital dünyanın, tüketicilere sunduğu hizmetler ve kolaylıklarla ayrıcalıklar sunmaya devam ettiğinin altını çizdi. Ramazan Becer, “İnternetten alışveriş de hem markalar hem de kullanıcılar için yaşamımızı kolaylaştıran dijital dünyanın sunduğu ayrıcalıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcı sayısının artış göstermesiyle beraber dijital pazarlamada etkisini daha çok gösteren kurumlar avantaj yakalıyor. Tüketicilerin alışveriş trendleri bu yöne doğru kayıyor. İhtiyaçlarımızı karşılamamız için alışveriş yapmamız şart. Günümüz yoğunluğunda ise hayatımızın en değerli kavramı zaman. E-ticaret sayesinde zamandan tasarruf etmek ve her ihtiyacımıza karşılık bulmak mümkün. Bu değişime ayak uydurup internet alışverişini kullananlar zamandan kazanıyor. Günümüzde online dünyanın, markaların hedef kitlesine ulaşmasındaki en önemli kanallardan biri olduğunu unutmamak gerek” dedi.