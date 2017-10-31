İnternetten Alışveriş Yüzde 38 Arttı

Sonbaharda markalar, yaz sezonunun ürünleri için promosyon çalışmalarına hız verdi. Son yaz alışverişi avantajından faydalanmak isteyenler de online sitelerdeki indirimlerden yararlanarak sektörün gelişimine önemli ölçüde katkı sağladı. Bu katkı rakamlara pozitif yönde yansıdı ve markaların reklam tıklama oranları yüzde 20 ve yüzde 23 artış gösterdi. Markalar ise bu dönüşümden yüzde 38 oranda fayda sağladı.

Markaların pazarlama kampanyaları her sezon değişiklik gösterdiği gibi tüketicilerin de bu kampanyalara göre alışveriş alışkanlıkları değişmiş durumda. Bu değişim sayesindedir ki sonbahara girdiğimiz bu günlerde markalar, yaz sezonunun ürünleri için takipçilerine önemli ölçüde indirim fırsatı sundu. Peki, tüketiciler mağazaları mı? Yoksa online kanalları mı tercih etti? Açıklanan son verilere göre tüketiciler online kanalları tercih etti ve markaların reklam tıklanma oranları yüzde 20 ve yüzde 23 artış gösterdi.

Online alışveriş, markaların gücüne güç katıyor

Ağustos ayının markaların yaz indirimleri için son ay olduğunun altını çizen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, bu aylarda internet alışverişlerinde gözle görülür bir şekilde artış yaşandığını söyledi. Markaların bu bilinçle online reklamcılığa önemli ölçüde yatırım yaptığının altını çizen Ramazan Becer, “İnsanlar artık alışverişlerini bir ‘tık’ sesiyle gerçekleştirebiliyor. Bu gelişim hem markalar için hem de vatandaşlar için zamandan tasarruf anlamına geliyor.

Dolayısıyla kullanıcı davranışıyla ilgili veri miktarı büyüdükçe ve teknoloji değişimiyle alışveriş trendlerinin değiştiğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan online dünya, markların hedef kitlesine ulaşmasındaki en önemli kanallardan biri. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye olarak bu konuda henüz çok yol kat etmemiz gereken bir durumdayız. Dolayısıyla bu ‘dünya’nın farkında varan yeni nesil firmalar, dijital alandaki güçlerini katlamak için stratejik işbirliklerine imza atıyor. Çünkü artık dijital pazarlamada etkisini gösteremeyen kurumların reel alanda fark yaratmasını beklemek hayal oldu” dedi.