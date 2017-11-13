Inveon, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketinden Biri

Her yıl Deloitte tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji kuruluşlarının belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın sonuçları açıklandı. Inveon, 2013 – 2016 yılları arasındaki net satış gelirlerinde kaydettiği büyüme performansıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı. Bu ödül belirlenirken, Inveon’un özgün ürün ve çözümleri ile Ar-Ge faaliyetleri de dikkate alındı.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2017, 2013 – 2016 mali yılları süresince büyüme hızlarına, özgün ürünlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine göre belirleniyor.

Inveon Yönetici Ortağı Emir Alkaş, istikrarlı büyümenin getirdiği bu başarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “E-ticaret sektörünün geleceğine dönük vizyonumuz sayesinde, Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz projelerde güvenilir bir çözüm ortağı olmanın ötesinde Ar-Ge çalışmalarımızdan ortaya çıkan ve Türkiye’nin en büyük 200 dijital ticaret operasyonunun 50’den fazlasında kullanılan Inveon imzalı ürün ve çözümlerimizi birçok ülkeye yaymayı başardık. Bu ödülde öncelikle en büyük pay sahibi olan tüm Inveon çalışanlarını kutluyor, her zaman yanımızda olan iş ortaklarımıza ve bize güvenen müşterilerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Programa kimler katılabiliyor?

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’na katılmak isteyen şirketlerin belirli ciro hacimlerinin üzerinde olmaları, merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve bir “teknoloji şirketi” olması gerekiyor. Programda, faaliyet gelirlerinin önemli kısmını sağladığı bir teknolojiye sahip olan ya da gelirlerinin önemli bir bölümünü teknoloji araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayıran firmalar, “teknoloji şirketi” olarak tanımlanıyor. Diğer şirketlere ait bir teknolojiyi farklı bir şekilde kullananlar ise bu başlık altında değerlendirilmiyor.