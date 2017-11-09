İstanbul Cisco İnovasyon Merkezi İçin Geri Sayım Başladı

Cisco’nun İstanbul’daki İnovasyon Merkezi için hazırlıklar son hızla devam ediyor. Start-up’lar, girişimciler, geliştiriciler, araştırmacılar ve öğrenciler için fırsatlar sunan tüm dünyadaki Cisco İnovasyon Merkezleri ağının bir parçası olacak bu yeni merkez ile Türkiye’deki dijital inovasyon hızının artırılması hedefleniyor.

Cisco İnovasyon Merkezi, İstanbul Cisco Ofisi ile birlikte birçok farklı kamu kuruluşunun da ortak çalışması ile faaliyetine başlayacak. Toplam 4 bin 500 metrekare üzerine kurulacak olan merkezin 2018’in ilk aylarında açılması planlanıyor. İTÜ ARI Teknokent’te faaliyetlerine başlayacak olan İstanbul Cisco İnovasyon Merkezi, kamu kuruluşları, Cisco müşterileri, iş ortakları ve sağlayıcıları ile birlikte yerel start-up’lar, yatırımcılar, üniversiteler ve sektör kuruluşlarının da işbirliği ile hayata geçiriliyor. Merkez, şirketin Türkiye’deki inovasyon, teknolojik ve ekonomik gelişmelere olan taahhüdünün bir tamamlayıcısı olacak.

İTÜ ARI Teknokent ekosistemini zenginleştirecek

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, Cisco İnovasyon Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, bu benzersiz tesisin ekosistemlerini zenginleştireceğine ve start-up’lar ve iş dünyası için ARI Teknokent’i daha da çekici bir hale getireceğine inandıklarını söyledi. Çolpan, “Cisco’nun teknoloji konusundaki liderliği ve inovasyon alanındaki uzmanlığı, Türkiye’deki önde gelen AR-GE ve inovasyon ağı haline gelerek ülkenin teknolojik dönüşümünü gerçekleştirme hedefimize önemli katkılarda bulunacaktır” diye konuştu.

Geleceğin çözümlerini geliştirecek

Cisco’nun uzun zamandır inovasyonu, deneyselciliği ve teknolojik atılımları desteklediğinin altını çizen Cisco Tedarik Zinciri Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yönetici Sponsoru John Kern ise “Lojistik, taşımacılık ve enerji yönetimi alanında Türkiye ile birlikte bugünün ve yarının çözümlerini geliştireceğimiz için çok mutluyuz. Amacımız Türkiye ekonomisinin güçlü yönleri ve Türkiye yeteneklerini Cisco teknolojisi ile birleştirmek… Cisco İnovasyon Merkezi’ni, Türkiye’ye ve buradaki iş ortaklarımıza olan bağlılığımızın bir simgesi olarak görüyoruz. Cisco olarak Türkiye’nin dijital çağda dönüşümüne destek olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Yeteneklere cesur olma fırsatı vereceğiz”

Cisco inovasyon merkezlerinin yaratıcı, girişimci zihinler için bir araya gelerek gelecek için çığır açacak çözümler üretmeleri için gerekli ortamı sağladığının altını çizen Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım da şunları söyledi: “İstanbul’da Cisco İnovasyon Merkezi kurma kararımız buranın sadece dinamik bir metropol olarak stratejik konumu ve Asya ile Avrupa arasında bir köprü olmasından değil; Türkiye’nin teknolojik görünümünün potansiyeline olan güvenimizden kaynaklanıyor. Merkezimiz, Türkiye’nin en parlak ve yetenekli insanlarına fikirleri ve idealleri konusunda cesur olma fırsatı ve bu fikirleri konseptten gerçeğe dönüştürecek geçerli bir yol sunacak.”

Lojistik ve üretime odaklanacak

Cisco’nun tüm dünyadaki inovasyon merkezleri start-up’lar, girişimciler, geliştiriciler, araştırmacılar ve öğrenciler için imkân sağlayan ortamlar yaratıyor. Deneyler yapmak için laboratuvar ve tesis, inovasyon ortaklığı için mentörlüğün yanı sıra uluslararası pazarlara, yeni müşteri ve yatırımcılara erişim sağlayarak fikirlerini ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Türkiye’de açılacak inovasyon merkezinde öncelikli hedef, lojistik, taşımacılık ve üretim alanlarında yatırımları, özel ve kamu iş ortaklıklarını desteklemek için çözümler geliştirmek ve inovasyonu teşvik etmek… Cisco, yerel iş ortakları ve akademik çevrelerle birlikte varlık yönetiminden, port kullanımına, verimlilikten kağıtsız depoculuğa, hiper-lokasyondan sanal giysilere kadar geniş bir yelpazede çözümler üretmek için geniş teknoloji portföyünü kullanacak.