Kara Cuma Etkinliklerine LEAGOO da Katıldı

ABD’de bugün gerçekleşen Şükran Günü kutlamaları herkesi birbirine yakınlaştırıyor ve dev hindi yeme geleneğini akıllara getiriyor. İşte bu nedenden ötürü aşırı yemek yiyenlerin dinlenmesi için bir sonraki gün tatil olarak kabul ediliyor. Her sene Kasım sonuna denk gelen Cuma günü bu nedenle en düşük alışverişin gerçekleştiği Kara Cuma olarak anılıyor. Firmalar, siteler ve marketlerse indirimleri sonuna kadar zorlayıp senenin en düşük fiyatlarını sunarak kullanıcıları kendine çekmeye çalışıyor.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen LEAGOO, Tomtop sitesiyle işbirliğine girdi! Firmanın bu seneki iddialı modelleri Leagoo S8 ve Kiicaa Mix’i en düşük fiyata alma şansı için: http://deal.tomtop.com/activity/201711/20171116_pick_up_your_phone.html?aid=972

LEAGOO S8 ile gelen donanımlar:

Ekran: 5.72 inç SHARP 1440 x 1080 piksel 18:9 ekran

İşlemci: MT6750T 1.5 GHz

Bellek: 3 GB

ROM: 32 GB

Ana kamera: Sony 13 MP + 2 MP

Ön kamera: OV 8 MP + 2 MP

Batarya: LG 2940 mAh 5v’a hızlı şarj destekli

Parmak izi: 360 derece arka panelde

Son kullanıcı fiyatı: 169.99 dolar

Dört kameralı ilk 18:9 ekranlı akıllı telefon!

OV 8 MP + 2 MP Ön Kameralar + Flaş LED

OV üretimi 8 MP ve 2 MP ön kameralar içeren LEAGOO S8 sayesinde görüntülerde daha fazla netlik elde ediliyor ve detaylar kaçırılmayarak anılar daha unutulmaz biçimde saklanabiliyor!

SONY 13 MP + 2 MP Dual Arka Kameralar

Sony 13 MP ve 2 MP dual arka kameralar ve f/2.0 aralık sayesinde LEAGOO S8 daha fazla ışık alıyor ve f/2.2 lensli kameralara kıyasla yüzde 20 daha fazla ışık elde ediyor. Sonuç olarak karanlıkta bile daha anlaşılır netlikte fotoğraf çekilebiliyor.

LEAGOO S8 ile geniş alıcılı kamera dışında eşsiz biçimde sadece 1 mm çerçeveli tam ekran deneyimi geliyor. 18:9 en boy oranlı ekran ve yüzde 85 gövde ekran oranıyla görsel alanınız artıyor, gözlerinize en gerçekçi deneyim sunuluyor. Birinci sınıf CNC metal işçiliğiyle özenli biçimde işlenmiş olan arka kapak, LEAGOO S8’in konforlu biçimde tutulmasına ve göz alıcı bir görünüm sunmasına olanak vererek endüstriyel tasarım ve malzeme biliminin en iyi biçimde kullanımını temsil ediyor.

1 mm ultra ince çerçeve

69 mm süper ince gövde

Yüzde 85 gövde ekran oranı

LEAGOO KIICAA MIX Öne Çıkanlar

Teknik Özellikler:

Tamamen çerçevesiz ekran

5.5 inç SHARP Full HD ekran

MT6750T 1.5 GHz sekiz çekirdek

3 GB RAM / 32 GB ROM

OV 13 + 2 MP dual ana kamera

OV 13 MP ön kamera

Yüzde 90 ekran gövde oranı

Type-C kayıpsız dijital ses

CAT 6 / 4G ağ

0.1 saniye açılma süreli ön parmak izi okuyucu

LG 3000 mAh batarya

5V2A hızlı şarj

Android 7.0 işletim sistemi

Son kullanıcı fiyatı: 139.99 dolar

KIICAA MIX, son derece sade tasarım içeriyor ve aşırı hatlarla çizgilerden arınıyor. Böylece köşeler doğal ve kabul edilir kıvama geliyor. Üç yanı çerçevesiz ön tasarımıyla KIICAA MIX’in rekor derece yüksek yüzde 90 ekran gövde oranına ulaşması şaşırtıcı değil. Aynı zamanda 2.5D su damlası bombeli yapısıyla hangi açıdan bakılırsa bakılsın dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 7.9 mm gövde kalınlığı ve uygun tasarımla arka kapak son derece konforlu hale geliyor ve KIICAA MIX’i elde taşımak keyfe dönüşüyor.

KIICAA MIX ile gelen 5.5 inç genişlikli ekran kendini belli etmiyor ve bu sayede 5.5 inç ekranlı diğer akıllı telefonlardan çok daha az yer kaplayan bir gövde sunabiliyor. Açıkçası 5 inç ekranlı geleneksel akıllı telefonlardan fazla yer kaplamadığı söylenebilir.

5.5 inç Sharp üretimi 1920 x 1080 piksel Full HD çerçevesiz ekran üzerinde Corning Gorilla Glass 4 cam kaplı olan KIICAA MIX sunduğu büyük ekran gövde oranıyla az alanda çok iş gerçekleştirme olanağı veriyor. Aynı zamanda son derece gerçekçi canlı görüntülere imza atıyor. 400 kandela en yüksek parlaklık bir diğer dikkat çekici başarısı.

Ses kodlama ve çözme yetenekleri ilerleme gösteren akıllı telefonlar günümüzde Type-C portu üzerinden dijital ses sunacak biçimde analogdan dijitale geçiş yapıyorlar. Bu yolda ilerleyen ve gerçek anlamda kayıpsız dijital ses çıkışı sunabilen KIICAA MIX 3.5 mm yerine Type-C portundan sonuç alıyor.

OV üretimi 13 ve 2 MP kamera alıcıları içeren KIICAA MIX bu sayede sanal nesneleri gerçek gibi görme imkanı veriyor. Detaylara inen kamera sistemi aynı zamanda anları hızlı biçimde yakalama olanağı sunuyor.

OV üretimi 13 MP ön kameraya da sahip olan telefon selfie çekimleri sırasında odaklama sorunu yaşatmıyor. Çekime eşlik eden aydınlatma ve güzelleştirme seçeneklerini denemek ve nefes kesici sonuçlar almaksa siz kullanıcılara kalıyor!