LEAGOO T5c Önsipariş Aşamasında 1.99 Dolara Çekildi

Geçen hafta ilk bilgileri bizlere ulaşan LEAGOO imzalı yeni akıllı telefon T5c’nin satışa sunulmasına sayılı günler kaldı. LEAGOO düşkünlerinin yeni odak noktası olan cihazla ilgili teknik özellikler de paylaşıldı.

Beklenenin aksine MTK sekiz çekirdekli işlemci yerine 1.8 GHz 64-bit destekli ve 14nm esaslı Spreadthrum SC9853i giriş seviyesi işlemci yer alıyor. Intel’in fabrikasında üretilecek olan bu işlemcinin ne tür performans göstereceği ve güç verimliliği merak konusu.

Henüz test etmemiş olsak da Spreadtrum SC9853i ile gelen 1.8 GHz hızındaki sekiz çekirdeğin MT6750’ye kıyasla tek çekirdek performansının yüzde 25 iyi olduğu ifade ediliyor. Benzer durum çok çekirdek performansı için de geçerli ve fark yüzde 36. Ortalama olaraksa ilerleme yüzde 39. Aynı zamanda Intel FinFET 14nm üretim sayesinde 2nm olan MT6750’den daha az güç tüketiyor.

LEAGOO T5c ile gelen diğer donanımlar Samsung üretimi 13 MP ve OV üretimi 2 MP arka kameralar, 5.5 inç SHARP Full HD IPS ekran. Arka kameralarda f/2.2 aralık, 0.1 saniye odaklama hızı, beş katmanlı plastik lens gibi detaylar dikkatlerden kaçmıyor.

5.5 inç Full HD ekranda piksel yoğunluğu 403 ve IPS ile görüş açıları 178 derece. En yüksek parlaklık 400 kandela olabiliyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan telefon kısmen de olsa T5’in gerisinde. LG üretimi 3000 mAh kapasiteli batarya 5V2A şarj desteği içeriyor.

Önde yer alan 5 MP selfie kamerası ise üç katmanlı plastik lens içeriyor ve spotlight adı verilen sistemle flaş yakabiliyor. 77.9 derece geniş açılı lensin arkasında OV üretimi 1/5″ inç alıcı var. Orta segmente hitap eden telefonun satış fiyatı 129.99 dolar olacak.

Sevindirici biçimde ekranın alt kısmında parmak izi alıcısı var. 0.1 saniyede kilit açma desteği olan parmak izi okuyucu aynı zamanda kontrol için de menü gibi kullanılabiliyor. LEAGOO T5c’nin satışı 5 Aralık tarihinde başlayacak ve o zamana kadar önsipariş gerçekleşecek. Kampanya düzenleyen LEAGOO, ilk önsipariş verenlere 1.99 dolardan rezerve etme şansı sunuyor.

Şansınızı denemek isterseniz: http://www.leagoo.com/leagoo-t5c-global-reservation/