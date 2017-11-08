Logitech Harmony Link Sahiplerine Soğuk Duş!

2011 yılında ilan edilen Harmony Link serisi cihazlar, iPad, iPhone ya da Android yüklü akıllı telefonlarınızı uzaktan kumanda gibi kullanmaya olanak veriyor. Buna imkan veren Logitech uygulamasını kurup aynı ortamdaki sekiz taneye kadar cihaza komut gönderebiliyorsunuz. Harmony Link kullanıcı sayısı belirsiz ama onlara çok kötü bir haberimiz var! Logitech’ten kullanıcılara gönderilen güncel e-postaya bakılırsa ürün serisine son veriliyor ve daha fenası Harmony Link cihaz sahiplerine gönderilecek güncellemeyle cihazları işlemez hale getiriliyor!

İşin ilginci bu bir online servis değil, fiziksel cihaz yani neden böyle bir sonlandırmaya gerek var? Logitech’in para verip cihaz alanlara bu tür bir muamele yapması şaşırtıcı. Bu güncelleme nedeniyle çalışır durumdaki cihazlar bir anda çöpe atılmak zorunda kalacak. Özür dilemek amacıyla kullanıcılara yeni nesil Harmony Hub için geçerli yüzde 35 indirim kuponu verilecek yani yeni ödeme talep edilecek. Logitech açıklamasına göre Harmony Hub daha işlevsel.