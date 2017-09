Marvel ve Capcom 19 Eylül’de Karşı Karşıya Geliyor!

Marvel vs. Capcom serisinin son oyunu Marvel vs. Capcom Infinite Turnuvası 19 Eylül’de oyun çıkışıyla birlikte Goblin Kafe’de gerçekleşiyor. Heyecan dolu yepyeni bir Süper Kahraman macerasında rakiplerini yenmek için turnuvaya katıl ve ödülleri kazan!

Aral ve Asus işbirliği ile düzenlenen etkinlik 19 Eylül Salı günü 17:00-20:00 arasında Kadıköy’de Goblin Kafe’de gerçekleşecek. Asus PC’lerde oynanacak Marvel vs. Capcom Infinite turnuvasına katılıp kazananlara şu ödüller verilecek:

Birinciye Marvel vs. Capcom Infinite oyunu İkinciye 3 Adet Marvel Figürü Üçüncüye iki kişilik kombine Goblincon Festival bileti

Marvel vs. Capcom Infinite oyun çıkış günü oyunculara ilk kez buluşacak ve oyuncular Marvel karakterlerinin büyülü dünyasında ilk yolculuklarına çıkacaklar. Keşfe ilk çıkanlardan olmak istiyorsan, geri sayım başladı!

Marvel vs. Capcom Infinite Hakkında

Aksiyon-savaş oyun serisinin yeni çağı Marvel vs. Capcom: Infinite ile geri dönüyor. Marvel ve Capcom evrenleri, simgeleşmiş karakterler, bir oyuncuya karşı oyuncu savaşında çarpışmak için bir araya geliyor. Ultron Sigma, tüm biyolojik yaşamın kökünü sistematik bir şekilde kurutmaya başlıyor. Her türlü tehlikeye karşı kahramanlar küllerinden doğuyor ve büyük tehdide birlikte karşı koyuyor. Tek umutları ise kudretli Infinity Stone’larda yatıyor.