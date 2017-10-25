Metal Gear Survive Çıkış Tarihi ve Detayları Açıklandı

Konami Digital Entertainment B.V. bugün METAL GEAR SURVIVE’ın 22 Şubat 2018’de Avrupa’da PlayStation®4, Xbox One ™ ve PC’de çıkacağını duyurdu.

Şirket ayrıca Metal Gear Survive için ön sipariş kampanyasının detaylarını da doğruladı. Oyunu önceden sipariş edenlere, yalnızca ön siparişle birlikte sunulan çeşitli ekstra bonus içeriğine sahip özel geliştirilmiş bir Survival Bonus Paketi verilecek:

4 altın kaplama silah: Bat, Sledgehammer, Survival Machete ve Survival Spear

4 metal renkli boyunbağı: Yeşil, Mavi, Pembe ve Gümüş

2 mimik: “Thumbs Up” ve “Happy”

Mother Base tabelası

“BOXMAN [THE ORANGE]” aksesuarı

“Kabuki” yüz boyası

METAL GEAR SURVIVE, METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES oyununun sonundan başlıyor. Oyuncular bir solucan deliğinden çekiliyor ve kendilerini hayatta kalmaları ve evlerine dönmeleri için biyolojik tehditler ve düşmanlarla dolu tehlikeli bir dünyada buluyorlar. Sadece ölümcül yaratıklarla mücadele etmekle kalmayıp, aynı zamanda hayatta kalmak için yiyecek, su ve diğer kaynaklar için çevreyi keşfedip araştıracaklar. Toplanan malzemeler, ekin büyütme ve hayvan yetiştirme imkanlarının eklenebileceği bir kamp yaratmanın yanı sıra silahlar binalar ve diğer yararlı eşyalar yapmak için kullanılabilir. Walker Gears ve Fulton balonları gibi tanıdık silahlara ek olarak yaratıklar ve ölümcül ortamlarla mücadele etmek için yeni silahlar tanıtılacak.

METAL GEAR SURVIVE, METAL GEAR SOLID V’in benzersiz gizlenme ve hayatta kalma tekniğini devam ettiriyor. Oyuncular tek oyunculu ve dört kişilik co-op modlarını tecrübe edebilecekler. Tek oyunculu modda, oyuncular, kaynak yönetimi, karakter ilerlemesi co-op modunda kullanabilecekleri yararlı silah ve ekipmanları yaratmayı öğrenecekler. Co-op modunda, oyuncular, tek oyunculu modda işlerine yarayacak kaynakları toplamak için çevrimiçi savaşacaklar.