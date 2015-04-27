5 İnç Full HD Ekranlı Xiaomi Mi 4i

Kısa süre önce Mi 4 modelini tanıtan Xiaomi, bu kez biraz daha ekonomik olan Mi 4i modelini ilan etti. Polikarbon bazlı tek parça gövde içeren telefonda Snapdragon 801 yerine daha zayıf olan ama 64-bit destekli Snapdragon 615 işlemci, Adreno 405 GPU, 2 GB RAM bellek, 16 GB depolama alanı gibi dikkat çeken özellikler yer alıyor. 5 inç genişlikli Full HD OGS IPS ekranın kalite derecesi 44 ppi. Adapte olabilen özel ekran teknolojisiyle güneşli ortamda bile kolayca okunabiliyor. Kamera da değişti ve bu kez arkada 13 MP, önde 5 MP modeller var. Arkada çift tonlu dual LED flaş yer alıyor. Kamera yazılımı da güncellenmiş. Dual SIM ve 4G desteği içeren telefon dual band Wi-Fi 802.11ac desteği içeriyor. Bluetooth ise son nesil 4.1 çünkü işletim sistemi Android 5.0. Beş renk seçeneği olan telefonun bataryası ise 3120 mAh kapasiteli. Son olarak boyutlar 138.1 x 69.6 x 7.8 mm ve ağırlık 130 gram.