Çift Kameralı Leagoo M7 Akıllı Telefon Şaşırtıyor

Mobil dünyaya giriş yapmış Çin merkezli bir diğer üretici olan Leagoo firması sekiz senelik bir geçmişe sahip olsa da genelde kendi ülkesinde faaliyet gösterdiği için pek fazla tanınmıyor. Firmanın yeni duyurduğu Leagoo M7 adlı akıllı telefonun ilgi çekici olmasının nedeni Apple iPhone 7 Plus ile olan aşırı benzerliği. 2.5D yuvarlatılmış ön cam kaplama içeren ve yuvarlak hatlara sahip olan cihazın arka kısmında çift kamera yer alıyor. Kırmızı, siyah ve altın renk seçenekleriyle sadece 68.99 dolardan satışa sunulması şaşırtıyor.

Özelliklere yakından bakınca bu fiyata uygun biçimde dört çekirdekli 1.3 GHz MediaTek MTK6080A işlemci, 1 GB RAM bellek ve 16 GB depolama alanı çıkıyor yani giriş seviyesi bir cihaz. Buna rağmen 5.5 inç 1280 x 720 piksel ekran ve parmak izi okuyucu hiç de fena değil. Arka kısımda 5 ve 8 MP kameralarla dual LED flaş yan yana. Ön kamera ise 5 MP destekli. En güzel olansa Android 7.0 yüklü gelmesi. Dual SIM destekli ve birine microSD kart takılabiliyor. Kablosuz bağlantılarsa 802.11n ve Bluetooth 4.0. 3000 mAh kapasiteli batarya içeren telefonun boyutları 157 x 77.9 x 7.9 mm ve ağırlığı 174 gram. 1.5A hızlı şarj adaptörüyle geliyor.