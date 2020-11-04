Mobil ofis kurmanın beş altın kuralı

Mobil teknolojilerin gelişmesi, işlerimize de esneklik getirdi. Artık bir ofise bağlı olmadan çalışabiliyoruz ancak elbette dikkat etmemiz gereken teknolojik detaylar var. Bilgisayarımız, tabletimiz, akıllı telefonumuz, teknolojik araç gereçlerimiz daima sorunsuz çalışacak şekilde hazır olmalı. Peki, doğru çalışan bir mobil bir ofise sahip olmanın beş altın kuralı nedir?

1. Mobil veri kotasına dikkat

Mobil çalışırken sizi en çok zorlayabilecek konuların başında internet bağlantısı ve kota problemi gelebilir. Aslında mobil ofis kavramı sizin için en basit haliyle telefondan, bilgisayardan e-posta kontrol etmek ve birkaç satır cevap yazmaktan ibaretse kota sorunu yaşama olasılığını çok zordur ama eğer büyük dosyalar indirip üzerinde çalışmak zorunda olduğunuz bir pozisyonunuz varsa, dosyaların her gidiş gelişi kotanızı biraz daha törpüleyecektir. Ayrıca, bağlantı hızınız da burada çok önemli. Büyük bir dosyayı 3G veya 4.5G ile alıp göndermek arasında saatlere varan farklar olabilir. Dolayısıyla, GSM şirketinizden bir paket seçerken, kota ihtiyacınızı iyi belirlemeniz gerekir. Eğer tabletinizde data hattı kullanmıyorsanız, telefonunuzun tether özelliği ile telefonunuzdaki mobil interneti diğer cihazlarınıza dağıtabilmeniz daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla, mobil bağlantı yetenekleri konusunda sizi üzmeyecek orta-üst seviye bir telefona sahip olmanız da önemli.

2. Cihazlarınızın şarj durumu

Dijital çağda şarj problemi, dikkat etmeniz, ya da şöyle söyleyelim, hazırlıklı olmanız gereken en hayati noktalardan biri. Eğer mobil ofis düzenine yeni girişiyorsanız, sadece bir laptop ve tablet sahibi olmak yeterli olmayacaktır. Mümkün olan en kötü senaryolarda bile cihazlarınızı şarj edebilecek hazırlığınız olmalı. Fakat bu zorundalıklar gözünüzü korkutmasın, aslında akıllıca önlemlerle pek çok durumda şarj probleminizi çözmeniz mümkün. Öncelikle çantanızda taşımanız gereken en hayati araçlardan biri uzatma kablosu olmalı. Kafelerde, hava limanlarında veya benzeri sosyal ortamlarda iş cihazlarınızı şarja bağlamak istediğinizde prize uzanabilmek çok önemli. Ancak bu uzatmanın çoklu prize sahip olması ve prizin fiş kısmı için de bir çoklayıcı bulundurmanız yerinde olur zira aynı prizi başkaları da paylaşmak isteyebilir ya da zaten başkası kullanıyorsa size yer kalmayabilir. Ama priz çoklayıcısı sorunu kökünden çözecek küçük, ucuz ve etkili bir çözümdür. Bu basit çözümün yanında biraz daha kompleks bir çözüm olarak cihazlarınızı şarj edebilecek seviyede güç üretebilen bir güneş enerjisi paneli edinmenizde de fayda var. Bunlar nispeten yüksek fiyatlı cihazlar olabilir ama acil bir durumda müdahale etmek zorunda olduğunuz işe şarjınız olmadığı için ulaşamadığınızı ve müşterinizi/iş vereninizi mağdur etmeniz çok daha büyük bir maliyet.

3. Pil performansı

Şarj probleminin bir diğer ayağı da pil performansıdır. Sahip olduğunuz mobil cihazların pilleri nasıl performans gösteriyor? Şarjları ne kadar uzun dayanıyor. Şarjı tüketen etkenler nedir? Cihazlarınızı nasıl daha yüksek perofmanslı çalıştırabilirsiniz? Bu konuda bilgi sahibi ve bilinçli olmalısınız. Öncelikle yüksek pil perfomanslı bir laptop edinmenizi tavsiye ederiz. Bu konuda yardımcı olması için yüksek kaliteleriyle tanınan Asus Laptop ve Dell Laptop modellerini incelemeniz faydalı olabilir.

Cihazlarınızın pillerini tüketen sorunların başında ise arka planda çalışan uygulamalar gelir. Laptopların otomatik başlangıç programlarını inceleyip gereksiz uygulamaları kapatarak güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Ardından mobil cihazlarınızdaki fazla/kullanılmayan uygulamaları kaldırmanızı öneririz. Ayrıca mobil cihazınıza bir harici depolama alanı eklemeniz (mikroSD?) ve ana depolama alanı olarak bu mikroSD’yi kullanmanız çok faydalı olur. Hatta telefonunuza gelen fazla, eski, okunmuş, spam SMS’leri bile silmeniz çok büyük fark yaratır. Çünkü mobil cihazlardaki dahili hafıza birimleri, sakladığı veri miktarı büyüdükçe daha büyük enerjiye ihtiyaç duyar ve şarjınızı hızla tüketir. Telefonunuzda silmeye üşendiğiniz yüzlerce SMS’i silmeyi deneyin ve telefonunuzu şarj edip sıfırdan başlatın. Dayanma süresinin çok büyük oranda iyileştiğini fark edeceksiniz.

4. Tablet kaçınılmaz

Laptop’ınız ne kadar iyi olursa olsun, telefonunuzun ekranı ne kadar geniş olursa olsun, eğer başarılı bir mobil ofis kurmak istiyorsanız, tablet çoğu zaman kaçınılmaz olur. Bazen, sadece bir e-postaya basitçe bir cevap yazmadığınız için müşterinizin/iş vereninizin güvenini kaybedebilirsiniz. Evet, akıllı telefonlar bugün e-postalara cevap yazmak için gayet yeterli ama incelemek zorunda olduğunuz ataşlı bir dosya geldiğinde, ekranları yeterli olmayabilir. Hata yapabilirsiniz, okumanız, incelemeniz, düzenlemeniz zor olabilir. Bu nedenle çantanızda bir tablete mutlaka ihtiyacınız olacak. Bu nedenle tablet fiyatları konusunda küçük bir inceleme yapmanız faydalı olacaktır.

5. Su geçirmezlik

Son olarak, çoğu kişinin aklına çok gelmeyen ama çok önemli bir diğer detay, su geçirmez korumaya sahip bir çanta edinmeniz olacaktır. Şehir hayatı içinde aktif bir yaşam sürüyorsanız, otoparktan toplantı mekanına kadar yürümek zorunda kalacağınız kısa mesafede bile yoğun bir yağmura yakalanabilirsiniz. Su geçirmezlik özelliği olmayan bir çantanın fermuarlarından içeri sızacak bir damla su bile laptopunuz için ağır risk oluşturabilir. Binlerce lira ödediğiniz cihazınızın çalıştığında yanması bir yana, acil bir durumda bozulan cihazınız nedeniyle içine düşeceğiniz zor durumun telafisi mümkün olmayabilir. Diğer bir deyişle, cihazlarınızı gözünüz gibi korumalısınız.