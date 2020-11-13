Mükemmel oyuncu bilgisayarını nasıl bulacaksınız?

Video oyun dünyası hızla büyüyor ve oyun oynayabilmek için hala en güçlü cihazlar PC’ler. Ancak oyuncu bilgisayarları çok güçlü donanımlara sahip olması gereken cihazlar. Elbette, bazı püf noktaları hakkında bilinçli olursanız, çok daha uzun yıllar performansından ödün vermeden çalışacak çok güçlü oyuncu bilgisayarları edinebilirsiniz. Peki, iyi bir oyuncu bilgisayarı edinmek için bilmeniz gerekenler nedir?

1. RAM olmadan oyunlar çalışmaz

Güçlü bilgisayar denilince, tüm uygulamaları hızla açan, internete hızla bağlanan, videoları yüksek çözünürlükte çalıştıran, oyunları takılmadan oynatan bir PC aklınıza gelebilir. Bunun için de, düz mantıkla ilk baktığımız yer, cihazın işlemcisi olur. Ancak bu bakış açısı sizi hataya sürükleyebilir. PC’nizde, işlemcinin yoğun bilgi akışına ayak uyduramaya bir şişe ağzı sorunu bulunur ki, ona kısaca RAM diyoruz. Eğer RAM’iniz yeterince çok ve hızlı değilse, işlemcinin işlediği tüm bilgiler RAM’in önünde, Ramazan’daki pide kuyruğu gibi, uzar gider. Hepsi de, RAM’de boş bir alan açılması için sırasını beklemeye başlar. Dolayısıyla, bilgisayarınız hızlı çalışmaz. İşlemciniz ne kadar güçlü olursa olsun, bilgisayarınız takılır, yavaşlar, donar ve sizi çıldırtır. Bu nedenle, yeni bir bilgisayar satın alacakken işlemcinizle RAM’inize uygun bütçeler ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Masaüstü bilgisayar aldığınızda RAM’leri daha sonra değiştirmeniz daha kolay olabilir ama Laptop veya Notebook satın alacaksınız, eğer pratik bir RAM kapağı yoksa, cihaza RAM eklemek için teknik servise başvurmanız gerekebilir. O nedenle, ihtiyacınız olacak fazla falza RAM’i cihazı satı alırken sipariş vermek isteyebilirsiniz. Bir oyuncu bilgisayarı seçerken RAM miktarına veya sonradan ekleyebileceğiniz RAM’lara dikkat ederek seçim yapmalısınız.

2. Ekran kartı

Video oyunlarını sorunsuz çalıştıracak bir oyun bilgisayarı kurmaya niyetliyseniz, RAM ve İşlemci ile beraber, ekran kartına da odaklanmalısınız. Laptop kullanmayı tercih edenlerdenseniz, bu cihazlar ana kartına gömülü, dahili ekran kartlarıyla da gelebiliyor ve pahalı bir oyun ekran kartına gerek duymadan da çalışabiliyor. Ancak, oyun için laptop seçtiğinizde, cihazınızda bir de güçlü bir harici ekran kartı bulunması gerekiyor. Nvidia’nın veya AMD’nin gelişmiş modellerini seçerek, yüksek oyun performansına ulaşabilirsiniz. Elbette, harici ekran kartları laptop fiyatları konusunda da belirleyici bir etken olarak dikkatinizi çekecektir.

3. Çevre birimleri

Bilgisayarınızı dijital ihtiyaçlarınız için çalışa bir merkez üssü gibi düşünün. Ancak onun daha efektif çalışabilmesi içi çevre birimlerine de ihtiyacınız olacaktır. Oyunlar için kulaklık ve hoparlör, işiniz ve ödevleriniz için yazıcı, laptop’ı sağlıklı şekilde taşımak içi uygun bir çanta, bileğinizi yormayacak kaliteli bir Mouse… Uzun saatler boyunca oyun oynayacak bir oyun sever için gaming mouse olmazsa olmaz bir çevre birimidir. Tüm bu ihtiyaçlarınızı da bilgisayarınızı alırken temin etmenizi öneririz.

4. Soğutma aparatları

PC satın alırken, soğutma meselesini göz ardı ederseniz, büyük hata yaparsınız. Bunun içinde öncelikle kartın üzerindeki soğutma aparatının güçlü olması işinizi kolaylaştırır. Ardından da hem işlemcinizin hem de ekran kartınızın soğutma fanından PC içine üflenen sıcak havayı kasanın dışına çıkaracak kanallar yaratmalısınız. Bu amaçla, öncelikle sıcak havanın diğer bileşenlere doğrudan çarpmayacağı bir kasa içi yerleşimi işinizi kolaylaştırır. Ardından da kasadaki havayı dışarı atacak bir fan veya “kanal” sistemi, sorunun çözümüne destek olur. Ama soğutma ve sıcak havayı dışarı yönlendirme meselesine önem vermezseniz, kasanızın içindeki değerli PC bileşenlerinin çok çabuk yıpranmasına hazır olur. Laptop veya Notebook için de, cihazın altına yerleştirilecek bir soğutucu taban edinmeniz faydalı olacaktır.