Öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak mobil uygulamalar

Artık tabletler ve akıllı telefonlar da, çocukların eğitiminde önemli bir rol oynuyorlar. Peki okul çağındaki küçük öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar hangileri?

Çocukların okula başlama heyecanı herkesi okula dönüş alışverişi için listeler yapmaya yöneltmişken kalem kutusu ya da beslenme çantası gibi klasik ihtiyaçların yanında, çocukların dijital ihtiyaçlarını da unutmamanızı tavsiye ediyoruz.

Dijital uygulamalar artık çocukların eğitiminde büyük önem kazandı ve elbette eğitim aldığı kurumda öğretmenlerin tavsiye edi kullandırdığı uygulamaların yanında, ebeveynlerin de çocukların eğitimi için kullanmak isteyebilecekleri uygulamalar var. Peki bu uygulamalar hangileri?

1. Çarpım tablosu uygulamaları

Çocukların matematiği daha iyi anlayabilmeleri için öncelikle zihinlerini çok yoran çarpım tablosu engelini aşmaları gerekiyor. Bu konuda destek alabilecekleri ve alıştırma yapabilecekleri çok sayıda mobil uygulama bulunuyor. Kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

2. Alfabe uygulamaları

Harfleri tanımak ve harf dizilimlerinin nasıl okunduğunu anlamak, okuma yazmayı çözmek için kilit öneme sahip bir detay. Bu yardımcı uygulamalar sayesinde çocuğunuz çok erken aşamada okumayı çözebilir.

3. Quizlet

Öğretmenlerin belli konularda ders materyalleri hazırlayıp kullanıma sunduğu faydalı bir uygulama. Özellikle belli ders konularındaki eksiklerini kapatmak isteyen öğrenciler için konuya odaklı eğitim materyali bulmak mümkün oluyor.

4. Dualingo

Oyun oynayarak yabancı dil öğrenmeye imkan tanıyan uygulamanın dünyanın her yerinden onlarca milyon kullanıcısı buluuyor.