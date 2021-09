Öğrencinin Laptop rehberi

Okullar açılırken, laptop’larımızı da yeniden ders çalışmaya hazır hale getirmemiz gerekiyor. Peki, iyi bir öğrencinin laptop’unda bulunması gereken uygulamalar nedir? Laptop’larımızın sağlığı için neler yapmalıyız?

1. Bulut uygulamaları

Dijital dünya artık bulut üzerinde çalışıyor. Verilerimizi saklamanın güvenli bir yolu, bulut servisleri. Böylece onlara dilediğimiz yerden, dilediğimiz cihazlardan yeniden ve kolayca erişme şansı da yakalıyoruz. Laptop kullanırken, derslerinizi, notlarınızı, ödevlerinizi bulut üzerine kaydetmeyi ihmal etmemelisiniz. Böylece cihazınızın başına bir iş gelse bile okulda herhangi başka bir PC veya tablet üzerinden bulut hesabınıza ulaşıp ödevlerinizi çıkarabilirsiniz. Dropbox veya Google Drive şimdilik en popüler servisler arasında yer alıyor. Tabi, kendinize e-mail atmak da farklı bir bulut çözümü olarak kabul edilebilir.

2. Gözlerinizi koruyun

Her ödevi, her dersi, her notu ekran üzerinden çalışmak bir süre sonra yorucu olabilir. Sadece öğretmenlerinize ödev teslim etmek için değil, bazen ders çalışmak için de yazıcınızı kullanın. Yazıcı üzerinden çıktısını aldığınız dersleri kağıt üzerinden ister masa başında, ister oturduğunuz koltukta, gözlerinizi ekran ışığı ile yormadan çalışabilirsiniz.

3. Soğutucuyu ihmal etmeyin

Okula dönüş alışverişleri yaparken, özellikle ebeveynler için ilk sırada defter, kalem, kırtasiye ve kıyafetler yer alır. Ancak artık dijital çağda olduğunuzu unutmayın. Ders çalışırken seyredeceğiniz videolar, laptop için ısınma anlamına gelir. Çok ısınan PC’ler de bir süre sonra bozulmaya meyillidir. Bu nedenle laptop altına, hava akımını sağlayacak ve cihazı soğutacak bir soğutucu almanızı tavsiye ederiz.

4. Kucakta laptop kullanmak mı?

Laptop’u, isminde olduğu gibi, dizinizin üzerinde ya da kucağınıza kullanmaya niyetliyseniz, mutlaka bir laptop tepsisi edinmelisiniz. Bu hassas cihazları yastık, yorgan ve başka örtüler üzerinde kullandığınızda neler olduğunu söyleyelim. Cihazın altındaki çok hayati hava kanalları kapanır ve yastıktan, örtüden hava kanallarına geçen toz ve tüy kısa süre sonra cihazın solunum yollarını kapatır. Artık kendini soğutamayan laptop da hayati elektronik parçaların aşırı ısı nedeniyle yanmasıyla kullanılmaz hale gelir.