Okul için Laptop’ınız hazır mı?

Okul dönemi başlıyor ve öğrencilerin eğitim hayatında büyük önem taşıyan laptop’larda oyunlardan yer açıp bu cihazları ders çalışmaya hazır hale getirmek gerekiyor. Peki sizin bilgisayarınız ders yoğunluğuna hazır mı?

Pandemi döneminde bütün eğitim sistemi Laptop’lar ve tabletler üzerinden online dersler ile yürüdü ancak bu yıl yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Fakat yüzyüze eğitim, Laptop’ların eğitimdeki önemini azaltmıyor. Bir Laptop veya diz üstü bilgisayar bir öğrencinin ders çalışması, ödevlerini hazırlaması, kimi zaman arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle iletişim kurması, farklı kaynaklardan bilgi edinmesi için en ideal çözüm. Peki bu yıl, okula dönüş hazırlıkları da başlamışken diz üstü bilgisayarınız yüzyüze eğitime hazır mı?

Laptopl’lar çok hassas cihazlardır ve yoğun kullanıldıklarında çok ısınırlar, ısındıkça da yıpranıp eskirler. Üstelik ısındıkça yavaşlarlar, videoları veya oyunları çalıştırmaları da yavaşlar.

Dolayısıyla, Laptop ile çalışırken en önemli yardımcınız iyi bir Laptop soğutucu olacaktır. Laptop soğutucuları, laptopun altından biriken ısıyı uzaklaştırırken aynı zamanda Laptop’ın tabanından hava kanallarına ulaşan tozların cihazın içine girmesini de zorlaştırır. Bu da cihazın hayatını daha da uzatır. Özellikle, yüksek çözünürlüklü videolar izlerken, cihazınız çok daha fazla ısınabilir ve bu sırada hasar görmemesi için onu soğutmanızı tavsiye ederiz.

Laptop’ınızdaki verilerin de hayati olduğunu unutmamak gerekiyor. İş dosyalarınız, okul dosyalarınız, kişisel dosyalarınız, bir hayli yer kaplayabilir. Özellikle de çok sık kullanmadığınız dosyaları harici harddisk üzerinde saklamanız doğru olur. Böylece hem cihazda yer kaplamamış olacaklar hem de laptop’ın bozulması durumunda, dosyalarınız güvende olacak.

Uzun saatler boyunca Laptop başında oturmak da kolay bir iş değil. Onu bazen televiziyona bağlayıp YouTube gibi kaynaklardan ders izlemek isteyebilirsiniz. Ancak masadaki veya uzak bir noktadaki laptop’a, oturduğunuz yerden müdahale etmek için kablosuz bir klavye edinmenizi de tavsiye ederiz.

Okul başlamadan önce laptop’larınızı hızlandırmanız da faydalı olacaktır. Bunun için PC Speeder benzeri ücretsiz uygulamaları kullanarak, cihazınızdaki gereksiz dosyaları temizleyebilir, bilgisayarın açılışını yavaşlatan ön yüklü uygulamalardan gereksiz olanları devre dışı bırakabilirsiniz. Kullanım sırasında da işiniz bittiğinde, örneğin gece uyurken, PC’nizi tamamen kapatmanızı ve çalışacağınız zaman yeniden açmanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle de PC’nin açılışını hızlandırmak işinizi kolaylaştıracaktır.