Online alışverişte kurallar değişiyor mu?

Online alışveriş artık dünya çapında klasik perakende mağazıcılığı bitirmek üzere ve yeni çağda bu dijital alışveriş teknolojilerine adapte olabilmek günlük yaşamımızı sağlıklı sürdürebilmek için çok önemli olacak. Peki, online alışverişte hangi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor.

1. İhtiyaçlarınızı netçe belirleyin

Online alış veriş yaptığınız sırada, ne alırsanız alın, karşınızda bir yapay zeka olduğunu ve sizin aklınızı okudğunuz, tam ihtiyacınız olan ürünü size göndereceğini düşünebilirsiniz. Bu yanılgıya düşmeye hepimiz hazırız ancak gerçek şu ki, bir mağazaya girip bir ürünü evirip çevirip enini boyunu ölçerek nasıl alışveriş yapıyorsak, online alışveriş sırasında da ürünün detaylarına dikkat ederek sipariş vermeliyiz. Online olarak sipariş verdiğiniz bir mutfak dolabı mucizevi olarak sizin mutfağınızdaki ölçülere uygun gelmeyecek. Sizin doğru ölçüye sajip mutfak dolabını sipariş vermeniz daha gerçekçi bir yaklaşım olmaz mı?

2. Tam olarak istediğiniz ürünün ismini öğrenin

Online alışveriş yaparken zamandan tasarruf etmek ve milyonlarca ürünün arasında kaybolmamak için aradığınız ürünün ismini doğru yazmaya çalışın. Eğer avize satın almak istiyorsanız arama formuna avize yazmanız doğru olur ama aradığınız şey lambaderse, avize yazarak yapacağınız aramada çok fazla sayıda ürünle karşılaşıp yorulabilirsiniz.

3. Karşılaştırma yapmayı öğrenin

Aradığınız ürün için farklı satıcıların farklı fiyatlar verebileceği aklınızda olsun. Örneğin buzdolabı fiyatları konusunda araştırma yaparken aynı model buzdolabını farklı satıcıların farklı fiyatlarla ve indirimlerle teklif ettiğini göreceksiniz. Size uygun olan fiyatlardan, uygun gördüğünüz satıcıdan sipariş vermek sizin elinizde. Bu imkanlarınızı kullanın.

4. Yasal haklarınızı öğrenin

Alışveriş sırasında uzaktan satış sözleşmesi gibi yasal metinleri sadece imzalamayın, bu sözleşmeleri en azından bir kez okuyarak haklarınızı öğrenmeye çalışın. Bu elbette sadece online alışverişte değil, hayatın her anında geçerli bir kural. Yaşadığınız toplumda sizi bağlayan, yaşamınızı düzenleyen kuralları, yasaları, yönetmelikleri bilmek, hayatınıza büyük konfor katacaktır.

5. Kargocularınıza nazik davranın

Kargo şirketleri elbette ürünleri size ulaştırmak için hizmet veren kurumlardır ama onları da insanlar yönetir, insanlar çalıştırır ve çoğu zaman ağır yükler taşıyan, yorulan bu insanları yargılamak yerine onlarla empati kurarak iletişim kurarsanız, kargo çalışanları da size karşı daha istekli hizmet vermeye başlayacaktır. Normal hayatınızda, bir restorana veya mağazaya girip çalışanlarla nasıl selamlaşıyorsanız veya sağlıklı şekilde iletişim kurarak hizmet alıyorsanız, kargo çalışanları da aynı saygıyı ve empatiyi hak ediyor.