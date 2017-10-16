Önsipariş Boyunca Yarı Fiyatına LEAGOO S8 ve S8 Pro

SAMSUNG’un Galaxy S8 ve S8 Plus adlı amiral gemileri duyurusu geldikten sonra diğer üreticiler firmanın izinden gittiler ve birbiriyle yarışarak kendi tamamen ekranlı akıllı telefonlarını geliştirdiler. Günümüzde 18:9 ekranlı akıllı telefon salgını var ve hassas üretim tekniğinin ilerleme göstermesinden ötürü ve artan tedarik zinciri paralelinde tam ekran boyutlu paneller çoğaldı.

Yeni çıkış yapan global akıllı telefon üreticilerinden LEAGOO, bu akımı takip etmeyi seçti ve yüksek kaliteli tam ekran akıllı telefonları daha uygun fiyata sunma kararı aldı. En sonunda 28 Eylül tarihinde LEAGOO’dan 18:9 tam ekranlı iki akıllı telefon duyurusu geldi: LEAGOO S8 Pro ve LEAGOO S8. Her ikisi de 16 Ekim tarihinde önsiparişe girdi. Popüler tam ekran tasarımı yanında ilgi çekici olan durum kullanıcıların LEAGOO S8 Pro ve LEAGOO S8 cihazları yüzde 50 indirimle kapabilecek olması!

Kampanya Adresi:

https://deals.banggood.com/deals/edm/topic/LeagooS8171016.html?bid=33576&utmid=2305

Önsipariş Tarihi:

16 – 22 Ekim

LEAGOO S8 Pro Öne Çıkanlar:

Youtube Video:

LEAGOO S8 Pro tam özellikler:

Ekran: 5.99 inç SHARP 2160x1080p 18:9

CPU: Helio P25 2.6Ghz

RAM: Samsung 6GB LPDDR4X

ROM: Sandisk 64GB eMMC 5.1

Arka Kamera: OV 13.0MP + Samsung 5MP dual kamera

Ön Kamera: Samsung 13.0 MP

Batarya: LG 3050mAH ve 9V2A hızlı şarj

Parmak izi: 360° arka parmak izi ID

Satış Fiyatı: 299.99 Dolar

5.99 inç FHD+ ekran özellikleri 403 PPI yüksek piksel yoğunluğu ile ekrandaki tüm detaylar görülebilir. 1500:1 zıtlık oranıyla karanlık daha da karanlık olur ve beyazlar daha beyaz görünür. NTSC renk aralığının yüzde 85’ini gösteren renklerle en ufak renk değişimleri bile detaylı modellenir ve netlik kaybı olmaz. Böylece görseller ve videolar insan gözü retinasının algılayabileceği en yüksek sınırlar ötesine geçer. 450 kandela parlaklıkla en parlak sunumlarda ve direkt güneş ışığında bile net biçimde okunabilir.

Benzer ekrana sahip diğer telefonlar aksine geniş 5.99 inç ekran elinize aldığınızda sorunsuz sığar ve kullanım sırasında zorluk yaşanmadan büyük ekran deneyimi konforlu biçimde yaşanır.

Stil Sahibi Tasarım, Süper Premium

2.6 GHz sekiz çekirdekli işlemciden güç alan S8 Pro, günlük işleri rahatça gerçekleştirir ve akıcı performans sunar. Önceki nesil cihazlara kıyasla oyun ve video performansını yüzde 50 arttırmasına rağmen güç tüketimini düşürür. Bu işlemci, performans ve enerji verimliliği arasındaki ideal dengeyi garanti eder. Her durumda beklentileri karşılayan bir telefona dönüşür.

6G LPDDR 4X RAM belleğe yer veren LEAGOO S8 Pro, geleneksel LPDDR3 bellekli telefonlara kıyasla yüzde 50 daha hızlı işlem yapar ve güç tüketimini yüzde 20 düşürür. Aynı zamanda çoklu uygulama performansını yüzde 32 arttırır ve oyunlar ile uygulamaları aynı anda çalıştırabilmenize yardımcı olur.

OV 13MP + SAMSUNG 5MP dual arka kamera kurulumuna ve geniş F2.0 aralığıa sahip LEAGOO S8 Pro, F/2.2 aralığa kıyasla yüzde 20 daha fazla ışık alır ve bunun sonucu olarak daha az ışıklı yerlerde ve geceleri daha net görüntüler çekebilir. Bununla birlikte, daha geniş aralıkla daha fazla derinlik hissi gelir ve daha hızlı biçimde odaklama yapılabilir.

F2.0 aralıklı SAMSUNG®13MP ön kamera sayesinde nesnelerin detayları daha iyi yakalanır ve karanlık ortamlarda bile selfie çekimleri parlayarak her anın net biçimde yakalanması sağlanır!

Harika netlikte ve başarılı fotoğraflar çekmek adına 13 MP ön kamera ile gelen LEAGOO S8 Pro, özel foto hassasiyetli katmanla piksellerin yüzey alanını arttırıyor. Bunun anlamı düşük aydınlatmalı ortamlarda daha fazla detay alabiliyor olması. Böylece görüntü kalitesi ve detaylar yükseliyor.

LEAGOO S8 Pro’nun Hızlı Şarj teknolojisi şarj verimini arttırmak adına 9V/2A şarj aleti kullanıyor. Sadece 30 dakika içinde en az yüzde 50 oranında batarya dolumu gerçekleştiriyor.

LEAGOO S8 Öne Çıkanlar:

Youtube Video:

LEAGOO S8 teknik özellikler:

Ekran: 5.72 inç SHARP 1440x720p 18:9

CPU: MT6750T 1.5Ghz

RAM: 3GB

ROM: 32GB

Arka Kamera: SONY 13.0MP + 2.0MP

Ön Kamera: OV 8.0MP + 2.0MP

Batarya: LG 2940mAH ve 5V2A hızlı şarj

Parmak izi: 360° arka parmak izi ID

Satış Fiyatı: $169.99

Dünyanın ilk dört kameralı 18:9 tam ekran akıllı telefonu!

OV® 8MP+2MP Ön Dual Kamera + Flaş LED

OV 8MP + 2MP dual ön kameralar içeren LEAGOO S8, nesneleri çok daha detaylı biçimde görüntülemenize olanak verir, hayatınızdaki her eşsiz ve muhteşem anı kolay biçimde yakalayıp anıya dönüştürmenizi sağlar!

SONY® 13MP+2MP Arka Dual Kamera

LEAGOO S8, SONY® 13MP + 2MP dual arka kameralarla F2.2 aralıklı seçeneklere kıyasla yüzde 20 oranında daha fazla ışık alır ve bu sayede düşük aydınlatmalı ortamlarda çekim olanağı verir. Geceleri bile etrafınızdaki dünyayı keşfedebilirsiniz.

Buna ek olarak LEAGOO S8 ile tam kapsamlı 1 mm ultra ince çerçeveli ekran geliyor. 18:9 oranlı ekran sayesinde ekranın ön gövdeye oranı yüzde 85 oluyor. Görüş alanınız genişliyor ve gözlerinize eşsiz gerçekçi bir deneyim sunuluyor. Birinci sınıf CNC çerçeveli metal gövde ve detaylı biçimde hazırlanmış arka kapağıyla, LEAGOO S8 sahipleri gelişmiş konfor ve göz alıcı cazibeye bir arada kavuşarak endüstriyel tasarımla malzeme biliminin özel birleşimini elde ediyor.

1 mm Ultra-ince çerçeve

6.9 mm Süper İnce Gövde

Yüzde 85 Ekran-Gövde Oranı

MT6750 ve SAMSUNG 3GB RAM içeren LEAGOO S8, çoklu uygulamalarda son derece iyi performans sunuyor. Güncellenmiş sekiz çekirdekli MT6750, LEAGOO S8’e yüksek ve kararlı performans getirmekle kalmıyor, aynı zamanda güç tüketimini düşürüyor. Böylece en iyi deneyimi yüksek verimle elde etmek ve grafik ağırlıklı uygulamalarda sorunsuz bir kullanım gerçeğe dönüşüyor.

1.5 GHz LTE Sekiz Çekirdekli İşlemci

3 GB RAM

32 GB ROM

Güç Korumada Yüzde 30 İyileşme;

Performansta Yüzde 25 İyileşme