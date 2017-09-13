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Onuncu Yıl Anısına 1000 Dolarlık Apple iPhone X

Haberler, Mobil

Apple’ın onuncu yıl anısına geliştirdiği çerçevesiz ekrana sahip ve ilk kez AMOLED panel kullandığı 1000 dolar değerindeki iPhone X ilan edildi. 5.8 inç geniş ekrandan ötürü ön kısımda yer kalmadığı için parmak izi ve home butonu veda etti. Üstteki ufak aralıkta duran özel kameralar ve alıcılar sayesinde yüz tanıma üzerinden doğrulama gerçekleşiyor. Su geçirmez ve cam kaplı olan telefonu hızlı biçimde şarj etmek ya da opsiyonel adaptörle kablosuz şarj etmek mümkün.

Güçlü donanımlar içeren telefonda arkada çift 12 MP titreşim kesmeli kamera var ve ilk kez 4K kalitesinde 60 fps akıcı video çekebiliyor. Quad LED flaşlı çözümle Full HD ise 240 fps olabiliyor. Hızlı şarjla 30 dakikada batarya yarıya kadar dolabiliyor. Çeşitli renk ve depolama seçenekleriyle Kasım ayında satışta olacak.

3 GB RAM bellekli telefonun batarya kapasitesi ilan edilmiş değil. iOS 11 yüklü gelecek ve ön kamerasıyla 7 MP çekim yapılabilecek. Bluetooth 5.0, 802.11ac dual band ve Apple Pay ödeme için NFC standart. Lightning portu artık USB 3.0 hızına destek veriyor. İşlemci ise altı çekirdekli Apple A11 Bionic. 1000 dolar fiyatı ve ek vergilerle Türkiye fiyatının 6000 TL üstü olması bekleniyor.

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