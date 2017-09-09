MMORPG oyunu Black Desert Online, Türkiye’ye geliyor

Milyonlarca oyuncuya sahip olan ve “Gerçek dünyanın beta sürümü” olarak bilinen oyun, Koreli yapımcısı PearlAbyss tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlandı ve çok yakında Türk oyuncularla buluşacak.



Devasa çok oyunculu rol yapma oyunu (MMORPG) Black Desert Online, 14 Temmuz 2015’te Güney Kore’de yayımlandıktan sonra kısa sürede büyük ilgi topladı. 3 Mart 2016’da Amerika ve Avrupa’da yayınlandığında ise milyonlarca oyuncunun çoktan ilgi odağı hâline gelmişti.

PearlAbyss’in oyunu Türkiye’de yayınlayacağı tarih, oyuncular tarafından merakla bekleniyordu. PearlAbyss yetkilileri, 6 Eylül 2017 tarihinde yaptıkları açıklamayla, Black DesertOnline’ın Türkiye’de, resmi PearlAbyss Türkiye ofisi tarafından kurulan PearlAbyss sunucularında tamamen Türkçe olarak hazırlandığını ve çok yakında Türk oyuncularla buluşacağını açıkladılar.

Koreli şirket PearlAbyss tarafından geliştirilen, yine kendisine ait olan ve tarihin en gelişmiş grafik motoru olan Black Desert Engine’i kullanan Black Desert Online, gerçeğinden ayırt edilemeyen detaylı karakterler yaratma, oyun tarihinde hiç görülmemiş derinlikte ve detayda ticaret, üretim ve görev alt sistemleri, bilgi ve deneyime dayalı karakter geliştirme metoduyla oyun dünyasında büyük ses getirmişti.

Silah ve zırhla değil deneyimle ve bilgiyle güçleniyorlar

“Gerçek hayatın Beta versiyonu” olarak tanınan Black DesertOnline’ın en dikkat çekici özelliği, alışılmış MMORPG türünün aksine, oyuncuların karakter gelişimlerini keşif, deneyim ve bilgiye dayalı, yenilikçi bir yolla yapmalarını sağlamasıydı. Black Desert dünyasında, oyuncular kuşandıkları silah ve zırhlarla değil, dövüştükleri yaratıklardan edindikleri deneyimle, konuştukları karakterlerden aldıkları bilgilerle güçleniyorlar. Oyuncular koştukları mesafeler, tanıdıkları yük gibi aktiviteler hesaplanarak, zamanla gelişiyor ve bu MMORPG türü için bir ilk kabul ediliyor.

Black Desert Online, Türk oyuncular için tamamen Türkçe olmasının haricinde, başka sürprizlerle de geliyor. Türkiye’de ilk defa 14-17 Eylül tarihlerinde GameX 2017’de oynanacak olan oyun, uzun süredir bugünü bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak.

Tamamen Türkçe olarak bir ilk!

PearlAbyss Türkiye Müdürü Zeyd Kazancı, “Bu, Türk oyun sektörü ve Türk oyun ekonomisi için hayallerimizin ötesinde bir gelişme. Sektörümüzde ilk defa PearlAbyss büyüklüğünde bir şirket, Black Desert Online kadar kapsamlı ve popüler bir oyunu tamamen Türkçe olarak yayına alıyor. Bu adım, PearlAbyss olarak Ortadoğu’da Türkiye merkezli yürüteceğimiz yayın projemizin ilk adımı.”

Zeyd Kazancı, oyunun Türkçeye çevrilmesinin son derece zahmetli ve uzun bir süreç olduğunu dile getirdi: “PearlAbyss Türkiye’de bir geleneğimiz var. Çatımızın altındaki herkes sıkı birer oyuncu. Black DesertOnline’ı, oynamak istediğimiz sürüme ulaştırana kadar gece gündüz demeden çalıştık. Bu büyüklükte bir oyunun tercüme edilmesi milyonlarca satırın yeniden yazılması demek. Sonuç ise bizi çok mutlu etti. Türk oyuncularını da mutlu edeceğine eminiz.”

Özel erken erişim paketleri satışa sunuldu

Black Desert Online 6 Eylül 2017 tarihinde, PearlAbyss Türkiye’nin resmi sayfalarında özel paketlerle satışa sunuldu. Efsanevi, Özel ve Sınırlı paketleri alan oyuncular, MMORPG oyuncuları için çok önemli ek özelliklerden herkesten önce yararlanabilecek. Erken Erişim paketleri, oyuncuların senelerdir kullandıkları, kendilerine özel isimleri herkesten önce rezerve etmelerini, oyun içi binek, evcil hayvan, zırh, silah ve kostüm takımlarına sahip olabilmelerini, aile adlarını belirleyebilmelerini ve Black Desert’ın devasa büyüklükte, göz alıcı grafiklerle yaratılmış farklı evrenini kuran “atalardan” biri olmalarını sağlayacak.

Kapalı ve Açık Beta’ya özel ön adlar

Oyunun Kapalı ve Açık Beta süreçlerine katılacak olan paket sahipleri, “Sancaktar” gibi bir defaya özel alınacak ön adlara da sahip olacak ve Black Desert evreninin ilk kâşifleri olacaklar.

“Sürprizlerimiz bu kadarla da sınırlı değil” diyen Zeyd Kazancı, “GameX 2017’ye oyuncularımızın hak ettiği büyüklükte, dev bir stantla katılıyoruz. Standımızda Geekyapar’dan Can Sungur, Jahrein, Pinti Panda gibi isimler konuk olacak. Cosplay alanı, etkinlik alanı ve deneme alanı olarak ayırdığımız bölgelerde Multiplayer’ın ünlü ismi Merthan Yalçın’ın sunumuyla yarışlar ve turnuvalar düzenliyoruz. Ceyda Doğan Karaş, cosplay alanında Black Desert Online cosplayer’ları ve özel misafirlerle fuar boyunca etkinlikler düzenleyecek. Profesyonel cosplayer’lar, ziyaretçilerimize Black Desert Online kostümlerini canlı olarak sunacaklar. Oyuncular, Black DesertOnline’ı canlı ve Türkçe olarak deneyebilecekler. Alanlarımızı, özellikle de üç alanımızı birden ziyaret edenlere, yalnızca GameX’e özel üretilen sürpriz hediyelerimiz olacak” dedi.

Black Desert Online, GameX 2017’de dört gün boyunca ücretsiz oynanabilecek.

Black Desert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.mena.playblackdesert.com

Black Desert Online Facebook sayfasını takip etmek için: https://www.facebook.com/BlackDesert.TK