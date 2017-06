Ticket to Earth Artık Steam’de

Aylardan beri iOS kullanıcılarının beğenerek oynadığı Ticket to Earth adlı sıra esaslı taktik ve RPG oyunu Android ve PC kullanıcılarını meraklı bir bekleyişe sürüklemişti. En sonunda beklenen an geldi ve Ticket to Earth oyununu PC/Mac sürümü Steam üzerinden satışa sunulmak üzere yerini aldı.

29 Haziran 2017 tarihinde satışa sunulacağı belirtilen oyun yakın gelecekte bir komşu gezegende yaşanan olayları konu alıyor. Strateji üzerine kurulu oyunda sürükleyici bir bilim kurgu öykü eşlik ediyor. Şu ana kadar iOS kullanıcılarından olumlu değerlendirmeler alan bu oyunu artık dokunmatik ekran yanında klavye/fare ile oynamak da mümkün olacak.

Çözülesi bulmacalara da sahip olan oyunun öncelikli olarak ilk bölümü “Uprising” sunulacak ve ardından devam edecek bölümlerle toplam dört bölüme çıkılacak. İkinci bölüm “Crash” kısa süre içinde hazır olacak deniliyor. Deluxe sürüm olarak sunulan Steam versiyonunda iOS sürüme kıyasla iyileştirilmiş görseller, ışıklandırma, yeni kontroller, çoklu oyun kaydı yer alıyor.