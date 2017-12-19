Panasonic İle Daha Konforlu Evler

Bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan büyüleyici teknolojiler yavaş yavaş hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Bunların başında da teknolojiye akıl katan yenilikler geliyor. Şehirler ve evler de bu gelişmelerin öne çıktığı alanlar arasında… Akıllı evler, insanları daha yüksek konfor standartları ile tanıştırıyor. Eviniz akıllı değilse de sonradan eklenebilen teknolojilerle akıllı hale getirilebiliyor. Alanında dünyanın önde gelen markalarından Panasonic tarafından geliştirilen Thea IQ dokunmatik paneller bu akıllı ev sistemlerinin en çarpıcı örneklerinden biri…

Panasonic’in Thea IQ dokunmatik panelleri ile evlerde aydınlatma, alarm, güvenlik ve iklimlendirme cihazları, perde ya da panjurlar tek noktadan kontrol edilebiliyor. Ayrıca görüntülü konuşma yapılabiliyor, site yönetim hizmetlerine ulaşılabiliyor. Dışarıya çıkacak olanlar, trafiğin durumunu bile Thea IQ dokunmatik panellerden öğrenebiliyor, hayat çok daha kolaylaşıyor.

Hazırladığınız senaryo ile eviniz bulmak istediğiniz şekilde…

İşten ya da dışarıdan dairenize geldiğinizde evinizi hangi şekilde bulmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey Thea IQ dokunmatik panellerde aklınızdaki senaryoyu önceden oluşturmak. Giriş-çıkış senaryosu gibi senaryolar ile ışıklar, perdeler ve evin ısısı talimatlarınıza uygun şekilde ayarlanmış oluyor.

Eviniz her zaman güvende…

İsteğinize göre duman dedektörü, gaz kaçağı, su baskını, manyetik kapı dedektörü gibi ürünler de sisteme eklenebiliyor. Böylece Thea IQ dokunmatik panel; acil durumlarda elektrik, gaz ve suyu otomatik olarak kesiyor, alarm veriyor, sizi ve gerekli kişileri haberdar ediyor.

Şehrin trafiği her an gözünüzün önünde…

Panasonic Thea IQ dokunmatik panel ile evden çıkmadan önce Yandex Trafik Ajansı’nın sunduğu trafik yoğunluk bilgisine tek dokunuşla erişebilir, planlarınızı duruma göre yapabilirsiniz.

Kapıda kim var öğrenin…

Thea IQ dokunmatik paneller sayesinde kapınızı çalan kişiyi görebilir ya da onunla konuşabilirsiniz. Dilerseniz site güvenliği ve sitenin sosyal tesisleri ile de sesli ve görüntülü olarak iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj gönderin, bilgi iletin…

Yaşam alanınızın yöneticisine ya da tüm dairelere iletmek istediğiniz mesajları Thea IQ dokunmatik panel ile gönderebilir ya da gelen mesajları ekrandan okuyabilirsiniz.

Tüm hizmetler parmağınızın ucunda…

Site içinden ya da dışından satın alınabilecek tüm hizmetler, site yöneticisi tarafından daire içindeki Panasonic Thea IQ dokunmatik panellere tanımlanabiliyor ve bu şekilde yönetilebiliyor. Kuru temizleme, oto yıkama, taksi çağırma, bakıcı, ev temizlik, SPA, restoran, tesisat ve tamir gibi hizmetler, randevulu ve belirli saatler arasında aktif olacak şekilde ayarlanabiliyor.

estr.panasonic.com