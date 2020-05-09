PC toplarken şu 5 kuralı unutmayın

İyi bir PC hem oyun hem de iş hayatı için önemli. Hatta artık evimizde güçlü bir medya sunucusunun keyfine varmak için bile doğru donanımlarla hem ekonomik hem de güçlü bir PC kurmak gerekebiliyor. İhtiyacınız olan doğru PC’yi toplarken hayatınızı kolaylaştıracak şu beş pratik kuralı aklınızın bir köşesinde saklamanızı tavsiye ediyoruz.

Güçlü bir PC’nin hayatı pek çok alanda kolaylaştırdığı inkar edilemez. 4K ya da 8K videolar, filmler veya diziler seyretmek, yüksek grafik niteliklere sahip oyunlar oynamak, 2D veya 3D çizimler yapmak, video kurgulayarak çok popüler bir YouTube kanalı açmak ya da amatör fotoğrafçılık kariyerinize başlamak için fotoğraf düzenleme makinesi… İşte bunlar hep PC. Peki ihtiyacınız olan o doğru PC’yi kurarken nelere dikkat etmelisiniz. Körlemesine en güçlü donanım bileşenlerini alarak bir PC kurmak, sonunda elinizde çalışmayan veya işinize çok da yaramayan bir kasa ile kalmanıza neden olabilir.

Öncelikle, ihtiyacınız olan donanımları kağıt üzerinde belirlemek zorundasınız. Ardından seçeceğiniz markaların, modellerin, birbiriyle uyumlu olduğuna dikkat etmelisiniz. Anakartınız, satın aldığınız RAM modüllerini desteklemeli, işlemciniz ana karttaki sokete uygun olmalı, ekran kartınız anakarta yerleştiğinde soğutucu ünitesinin kalıbı anakart üzerindeki diğer bileşenlerin arasına sıkışmamalı hatta değmemeli. Malum, soğutucu ünitesi aynı zamanda çok ısınır ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Güçlü bir PC toplarken kasanın içinde kabloları ve diğer bileşenleri olabildiğince düzgün şekilde yerleştirmeli ve kasa içinden kasa dışına sıcak hava çıkışının aksamaması için özel bir tasarım yapmalısınız. Gerekirse ısı üreten işlemci ve ekran kartı üzerinden gelen sıcak havayı kasanın havalandırma ızgaralarına ulaştıran, uzayıp kısalabilen, eğilip bükülebilen havalandırma kanalları yerleştirmelisiniz. Böylece sıcak hava diğer bileşenleri etkilemeden kasa dışına tahliye olacak.

İşlemci konusu ise güçlü PC toplamak isteyenlerin aklını en çok karıştıran ve hatta hata yapmasına neden olan önemli bir detay.

Pek çok insan, en güçlü PC’nin en güçlü işlemci ile mümkün olduğunu düşünür. Siz bu hataya düşmeyin. PC’nin gücü işlemcinin gücüyle doğru orantılı değil, işlemci ile diğer bileşenlerin uyumuyla orantılıdır. Özellikle RAM ve sabit disk modülleri, işlemcinin hızını “kısıtlayan” en önemli şişe ağızlarıdır. Hata bilgisayarınızın hızını yavaşlatan en sinsi bileşenin RAM olduğunu bile söyleyebiliriz.

Dolayısıyla, bütçenizi ayarlarken alabileceğiniz en güçlü işlemci ile mümkün olan en fazla ve en hızlı RAM modüllerini dengede tutmanızı tavsiye ediyoruz.

Aynı mekanizmanın ekran kartı için de geçerli olduğunu unutmayın. Ekran kartınızın işlemcisi çok güçlü olabilir ama kartın hafıza miktarı düşükse, grafiklerin işlenme süreci yavaşlayacaktır. Hatta kartın CPU ile etkileşimi bile zayıf kalacaktır. Bu da oyun, çizim ve video performansını çok düşürecektir.

Tüm bu basit mantık kurallarına dikkat ederek PC topladığınızda ise nebulaları fethedecek, dünyayı ele geçirerek insanları Matriks’e hapsedecek sinsi bir yapay zeka canavarı yaratamayabilirsiniz ama AAA oyunlarını ya da video edit yazılımlarını hatta 8K Youtube videolarını çatır çatır çalıştıracak efsane bir toplama PC elde edebilirsiniz. Hatta ona bir isim de verebilirsiniz. Hala duymadıysanız biz söyleyelim, no name toplanan PC’lere anlamlı bir isim vermek, adettendir: Venüs, Zeus, Hipokrat, Sokrates, İstanbul, Antalya, Everest, Westeros, Hodor… İsmi seçmek de size kalmış.