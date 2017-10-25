Popüler Yüz Tanımlama Sistemlerinin Kıyaslaması

Yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız ilginizi çeken en önemli yeniliklerden biri parmak izi tarayıcısının yerini alan yüz tanıma sistemi olabilir. Akıllı telefon trendlerinde yükselişe geçen bu yenilik aynı zamanda dual kameralar ve çerçevesiz ekranlardan sonra en büyük ilerleme.

Samsung Galaxy S8 ile gelen yüz tarama özelliği kilit açma yöntemlerinden biri olarak sunulmuştu. Ardından Apple’dan onuncu yıla özel 999 dolarlık iPhone X duyurusu geldi ve Touch ID’nin yerini alacak Face ID tanıtıldı. Popüler Çin merkezli üretici Vivo da amiral gemisi X20 ile Face Wake adını verdiği sistemi duyurdu ama parmak izi alıcısından vazgeçmedi. Daha uygun fiyata yüz tanıma ile tanışmak isteyenlerin önünde DOOGEE MIX 2 seçeneği var.

Peki bu çerçevesiz ekranlı cihazlarda kullanılan değişik yüz tanıma sistemleri arasındaki farklar neler? Kıyaslama yapabiliriz.

Samsung Galaxy Note 8: yüz tarama öncelikli değil

Her ne kadar Samsung Galaxy S8 ve Note 8 ile yüz tarama özelliği geliyor olsa da Samsung ürünlerinde satış için ön planda tutulmuyor. Note 8 ile gelen yüz tanıma, parmak izi, iris tarama, çizim, parola ve PIN dahil toplam altı ayrı kilit açma yöntemi var. Samsung’a göre yüz tanıma tek seçenek ya da önerilen yöntem değil. Daha da ötesi yüz tanımlama Samsung Pay güvenli ödeme ile kullanılamıyor ve ne derece doğru ya da güvenli olduğunu düşündürüyor.

Samsung Note 8 ile yüz tanımaya ek olarak 6.3 inç çerçevesiz ekran, S Pen, dual 12 MP kamera, 10nm esaslı işlemci gibi amiral gemisine yakışan özellikler geliyor. Buradaki en büyük sorun 950 dolar olan ve piyasadaki bazı akıllı telefonları katlayan yüksek fiyat.

Yüz tanımlama: 3

Özellikler: 5

Fiyat: 3

Apple iPhone X: yüz tanıma şu ana kadarki en gelişmiş seviyesinde

Apple, Face ID yeniliğini anlatmak için çok sayıda göz alıcı ifade kullanıyor. Her ne kadar sunum sırasında ufak bir aksaklık olsa da bunun güvenlik önlemi olduğu açıklandı ve şu anda dünyanın en gelişmiş yüz tanıma sistemi olmakta. TrueDepth kamera destekli Face ID ile 30 bin nokta analiz edilip yakalanarak en detaylı modeller oluşturuluyor ve görünüşe bakılırsa Apple’ın bu teknolojiye güveni tam çünkü ekran kilidini açmak dışında Apple Pay ödemelerini doğrulamak için de kullanılabiliyor.

iPhone X ile 12 MP dual kameralar geliyor ve günümüzün akıllı telefonları için standartlaşmış gibi görünüyor. Güç verimi yüksek A11 işlemci, 5.8 inç çerçevesiz ekran, kablosuz şarj destekleyen iPhone X, Samsung örneği gibi bütçe dostu değil ve başlangıç fiyatı 999 dolar.

Yüz tanımlama: 5

Özelliler: 5

Fiyat: 3

DOOGEE MIX 2: en bütçe dostu seçenek

Samsung modelleri ve iPhone X’e kıyasla çok daha yeni bir akıllı telefon üreticisi olan DOOGEE’nin geliştirdiği en yeni amiral gemisi olan DOOGEE MIX 2 (http://www.doogee.cc/sale/week/) da yüz tanımlama desteği konusunda iddialı. Ekran üstünde ön kameraları olan DOOGEE MIX 2 ikincil kamerasıyla kullanıcı yüz bilgisini tarıyor.

DOOGEE MIX 2, yüz tanımlamadan sorumlu olan normal selfie kamerasına ek olarak ikinci ön kamerasıyla 130 derece geniş açı çekim desteği veriyor. Bu kameranın artısı aynı anda 8-10 kişi ile grup selfie çekebilmesi. Bu sayede selfie çubuğu ya da balık gözü lens taşımaya gerek kalmıyor.

Orta segmentin üst konumuna odaklanan DOOGEE MIX 2’ye MTK Helio P25 işlemci, 6 GB RAM bellek güç veriyor. 16 ve 13 MP dual arka kamera içeren DOOGEE MIX 2 bu sayede dört kameralı ilk çerçevesiz ekranlı akıllı telefon olmayı da başarıyor. Gelişmiş teknolojilere ve donanımlara sahip olan cihazın önsipariş süresindeki fiyatı 200 doları aşmıyor.