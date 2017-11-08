Radeon Yöneticisi Raja Koduri İstifasını Verdi

AMD, iki sene kadar önce GPU geliştirme ekibini yeniden düzene sokma kararı almış ve yeni birimi Radeon Technologies Group olarak değiştirmişti. Başına geçirilen yönetici ise Raja Koduri olmuştu. Sürücü geliştirme, GPU tasarımı ve mimarisi alanlarında başarılı işler çıkaran RTG’nın ilk başarısı bu seneki RX Vega serisi oldu. NVIDIA’ya cevap vermesi şart olan ve iyice geciken AMD için işler yoluna girmiş gibi görünüyordu ama Eylül ayında Koduri’nin üç aylık izne ayrıldığı ve dinleneceği açıklandı. Herkes RX Vega sonrasında kafa dinleyecek derken 40 gün aradan sonra Koduri istifasını açıkladı!

Ele geçirilen veda mektubuna bakılırsa çalışanlara teşekkür ediyor ve bundan böyle AMD ürünlerini kullanmaya devam edeceğini açıklıyor. Ondan dolan boşluğu Lisa Su dolduruyordu ve bundan böyle de yeni biri bulunana kadar bu şekilde sürecek. Şaşırtıcı olmayan bu haberden hemen önce Koduri’nin neden ara verdiği ve istifa edebileceği söyleniyordu. Polaris ve Vega serilerinin beklenenden uzak kalması Koduri’yi üzmüş ve yıpratmış olabilir. Yeni söylentilere göre gelecek seneden itibaren Intel için çalışmaya başlayabilir. İşin ilginci Intel ve AMD arası anlaşma geldi ve ortaklaşa mobil APU üretecekleri duyuruldu ama bu sadece AMD’den Vega GPU alıp entegre etmekten ibaret.