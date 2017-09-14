Raijintek Coues EVO Kasa Satışa Sunuluyor

Kasaları, güç kaynakları ve işlemci soğutucularıyla sektöre hızlı bir giriş yapan Raijintek firmasının birkaç ay önceki Computex sırasında sergilediği kasaları en sonunda satışa sunuluyor. Bunlardan biri olan Coeus EVO modeli, her yanını saran tavlanmış camlarla adeta bir akvaryum gibi kasa içindekileri sergilerken tozdan ve darbelerden korumayı başarıyor. 4 mm kalınlıklı tavlanmış cam bloklar sabitlenmiş kasa aslında standart ATX formatında.

Siberpunk tasarımlı kasada ana gövde SECC çelik ve geniş anakartlar yerleştirilebiliyor. PSU ve sabit diskler alttaki gizli göze yerleştiriliyor. Ön ve arkadaki fanlarda LED aydınlatma desteği var. 350 mm uzunluğa kadar ekran kartı monte edilebiliyor. Üste fan ya da su soğutma sistemi ekleyebilirsiniz. Ön paneldeki USB Type-C portu dikkat çekiyor. 235 x 444 x 544 mm boyutlu kasa 12.2 kilogram geliyor ama fiyatı belirsiz. Type-C içeren versiyon dışında içermeyen versiyon da olacak. Alt modelin 129 dolar ve Type-C içeren üst modelin 159 dolar olacağı ifade ediliyor.