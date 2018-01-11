Sevgililer Günü’nde Aşkınızı Alcatel’in Eşsiz Ürünleriyle Şımartın

Yenilikçi ve zengin özellikli ürünleriyle dikkat çeken Alcatel hem şık hem de yüksek performanslı seçenekleriyle her daim göz dolduruyor. Mükemmel bir Sevgililer Günü hediyesi arıyorsanız, Alcatel’in size çok özel önerileri var. İşte o öneriler:

Alcatel A3 ile şıklığın ve anın tadını çıkarın

Alcatel A3, özel olarak ayarlanabilen parmak izi sensörü ve tüm hassas verilerinizi korumak için hayata geçirilen özel modu sayesinde, şık tasarım ile ayarlanabilen gizlilik özelliklerini bir araya getiriyor. Ayrıca A3’ün ön flaşı sayesinde karanlıkta bile her zaman parlak ve mükemmel fotoğraflar çekebilir veya Face Mask canlı filtreleme özelliğiyle fotoğraflarınızda eğlenceli ve çılgın yanınızı ortaya çıkarabilirsiniz.

Alcatel IDOL 5 ile yaratıcılığınızı konuşturun

Telefonunda kısa yol kullanmayı seven, hızlı ve yaratıcı “Şimdi Nesli” için tasarlanan Alcatel IDOL 5, 16 megapiksel* arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca birbirinden güzel özçekimler için 84 derece geniş açılı lens ve ön flaş özellikli 8 megapiksel* ön kameraya da sahip. Yenilikçi çift sosyal medya hesabı özelliği sayesinde aynı anda iki ayrı sosyal medya hesabını kolayca yönetebilmenizi sağlayan IDOL 5, özel NOW Tuşu ile en çok kullandığınız uygulamalara ve özelliklere hızlıca ulaşmanızı mümkün kılıyor. Ayrıca zarif tasarımıyla, camın metalle müthiş uyumu gözler önüne seriliyor.

*Yazılım interpolasyonu ile.

TCL MOVETIME Akıllı Saat ile hayatınızı düzenleyin

Çağrıları ve mesajları takip edebilmenizi, zindeliğinizi, kalp atış hızınızı ve uyku durumunuzu denetleyebilmenizi sağlayan MOVETIME Akıllı Saat, yaşamınızı daha kolay hale getirmenize yardımcı oluyor. Üstün İtalyan tasarımı;1.4 inçlik AMOLED dokunmatik ekranı ve farklı deri bileklikleri ile öne çıkıyor. MOVETIME Akıllı Saat ile; SMS mesajlarınız, e-postalarınız ve sesli çağrılarınıza doğrudan bileğiniz üzerinden ulaşabilir ve iletişimden hiç uzak kalmazsınız. Böylece ne ile meşgul olursanız olun, bağlantıda kalırsınız. Hareket detektörü, sağlık hedeflerinize ulaşmanız için fiziksel zindeliğinizi de izliyor.