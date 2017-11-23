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Sevilen Oyunlarda Black Friday İndirimi Başladı

Haberler, Şirket Haberleri

Aral, en yeni oyunları meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. FIFA 2018, Destiny 2, Diablo 3, Overwatch gibi sevilen oyunlar büyük indirim oranları ile oyun severleri bekliyor.

Activision Blizzard ve EA oyunlarında Black Friday Kampanyası başladı. FIFA 18, Battlefield 1, Sims 4, Overwatch, Diablo 3, World of Warcraft: Legion oyunlarında büyük indirimler sizleri bekliyor.
Activision Blizzard oyunlarında 27 Kasım, EA oyunlarında 26 Kasım’a kadar sürecek %50’ye varan Black Friday kampanyasını kaçırmayın.

Kampanyada yer alan tüm oyunlar için satış noktalarını ya da aralgame’i ziyaret edebilirsiniz.

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