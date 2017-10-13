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Siber Saldırıların Yeni Hedefi Sosyal Medya

Haberler, Şirket Haberleri

Dünyanın lider internet güvenlik şirketi McAfee siber tehditler alanındaki gelişmelerin yer aldığı McAfee Labs Tehditler Raporu, Eylül 2017’yi yayınladı. Raporda özellikle sosyal medyada yapılan siber saldırıların önemli bir oranda artması dikkat çekiyor.

Bu dönemde Faceliker Trojan’ın etkisi ile birlikte sosyal medyada gözlemlenen yeni zararlı yazılım örneklerinde %67 artış kaydedildi. Faceliker, 2. çeyrekte tespit edilen 52 milyon zararlı yazılım örneğinin %8,9’unu oluşturacak yoğunlukta tehdit üretirken, Facebook da önemli bir saldırı platformuna dönüştü. Faceliker, kötü amaçlarla kurulmuş ya da ele geçirilmiş bir web sitesini ziyaret eden kullanıcının tarayıcısına yerleşiyor. Ardından kullanıcının Facebook “beğenilerini” hack’liyor ve kişinin bilgisi ya da izni olmadan içeriklerin beğenilmesini sağlıyor. Böylece Faceliker’ın arkasındaki kişiler haberlerin, video’ların, web sitelerinin ya da reklamların daha popüler ve güvenilir görünmesini sağlayarak para kazanıyor.

Faceliker’ın gittikçe günlük yaşamın içinde daha çok yer edinen sosyal medyayı ve uygulama tabanlı iletişimi manipüle ettiğine değinen McAfee Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü İlkem Özar; “Faceliker’ın arkasındaki kişiler, uygulamaları ya da haberleri olduğundan daha popüler ve güvenilir göstererek bizlerin değer ve gerçeklik algısıyla oynuyor. Bu tip yöntemler kârlı olduğu sürece, benzer mekanizmaların artacağını öngörüyoruz” dedi.

Siber tehditler, hızlı yükseliş trendinde
McAfee Labs Küresel Tehdit İstihbarat ağı, 2017 yılının 2. çeyrek döneminde, farklı sektörlere yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar ve siber tehditlerin ulaştığı büyüklüğe dair önemli veriler elde etti.

Yeni zararlı yazılım örneklerinin sayısı, 2. çeyrekte %67’lik artışla 52 milyona yükseldi. Bu artışın ardından iki temel neden bulunuyor; zararlı yazılım oluşturanların sayısındaki önemli artış ve yeni zararlı yazılım örneklerinin %8.9’undan sorumlu olan Faceliker Trojan. Son bir yılda ise zararlı yazılım örneklerinin toplam sayısı %23 artarak 723 milyona ulaştı.

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