Alcatel A3 XL ile Eğlence Dev Ekranda Yaşanıyor

Alcatel A3 XL capcanlı renkler sunan 6 inç HD ekran, göz alıcı tasarım ve olağanüstü ses kalitesiyle benzersiz bir multimedya deneyimi sunuyor.

Eğlenceyi büyük ekranda sevenler için

Parmak izi tanıma ve 4.5G süper hızlı bağlantı gibi yüksek teknolojilerle donatılan Alcatel A3 XL, adını 6 inç boyutundaki ekranından alıyor. Oyun, film ve müzik keyfini her zaman, her yerde yaşamak isteyen tüketicilere yönelik Alcatel A3 XL üstün ses netliği ve geniş açılı, capcanlı HP IPS renkli ekranla fark yaratıyor.

Üstün teknoloji

Bir akıllı telefonda aranan en önemli iki unsur olan güvenlik ve bağlantı konusunda Alcatel A3 XL kullanıcılarını memnun edecek özelliklerle donatılmış bulunuyor. A3 XL, ileri düzey parmak izi teknolojisi ile kişisel dosyaların güvenliğini sağlayarak fark yaratıyor. Parmak izi tanıma özelliği yalnızca telefonun kilidinin tek dokunuşla açılmasını değil, aramalara hızlı yanıt verme, hızlı fotoğraf çekme ve dosyalara erişim imkânlarını da sağlıyor. Alcatel A3 XL 4.5G hızıyla internette iş ve eğlence keyfini doruğa çıkarıyor.

Anı kristal netliğinde yakalamak

Alcatel A3 XL, yazılım interpolasyonu sayesinde ön kamerasıyla 8 megapiksel, arka kamerasıyla 15 megapiksel çözünürlük kalitesinde fotoğraf çekmeye imkân sağlıyor. Dual flaş özelliği ile gündüz ya da gece fark etmeksizin kristal kadar net fotoğraflar çekilebiliyor. Yüz Güzelleştirme, Face Play ve Yüz Show gibi uygulamalarla fotoğrafları kişiselleştirmek ve eğlenceli efektlerle süslemek mümkün.

Alcatel A3 XL’in önerilen satış fiyatı 999 TL.