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BT sözleşmeleri hazırlamayı uzmanından öğrenin

Şirket Haberleri

Sözleşmelerin maddeleri mümkün olduğunca şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık ve net oluşturulursa, her iki tarafın da haklarını ve görevlerini bilmesi o kadar kolay olacaktır. Taraflar için ideal sözleşme; yoruma yer bırakmamış, her şeyi ile anlaşılabilir ve ileride oluşabilecek sorunların çözümlerini olabildiğince tarif edebilmiş olanıdır.

Onlarca yıldır finans, telco, enerji, medya, sağlık ve taşıma sektörlerinde sistemler geliştirmiş, alım-satım ve kiralamalarını gerçekleştirmiş, danışmanlık ve yöneticilik yapmış Zafer Babür tarafından hazırlanan BT Sözleşmeleri kitabı Seçkin Yayıncılık’tan çıktı. Kitap, yazarın ürün veya hizmet temininde alan, kiralayan veya satan taraflarında iken edindiği tecrübelerin ışığında hazırlanmış.

Kitapta; sözleşme türleri (ürün, hizmet, taşeron, alım, satım, kira, yenileme, fesih, gizlilik), nasıl bir fiyatlandırma yapılabileceği, sözleşmedeki altın kurallar, uluslararası bir sözleşme toplantısındaki gündem başlıkları gibi konulara yer verilmiş. Kitap; bilişim teknolojileri alanında sözleşme hazırlayacaklara, mevcut sözleşmesini yenileyeceklere, sözleşmesini sonlandıracak olanlara hitap ediyor.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Satınalım (tedarik), Kira, Dışkaynak (taşeron) Sözleşmeleri
  • Ürün Sözleşmesi, Garanti ve Lisans Sözleşmeleri
  • Hizmet Tedarikçisinin Sözleşmeleri
  • Yönetim Hizmetleri
  • Taşeron Hizmetleri
  • Sözleşmelerde Fiyatlandırma
  • Sözleşmelerde Kritik Maddeler
  • Başarılı Sözleşme Yönetim Araçları
  • Sözleşmelerin Sona Erdirilmesi
  • Sözleşme Hazırlarken Unutulmaması Gerekenler
  • Örnek Bir Yazılım Geliştirme Hizmeti Sözleşmesi
  • Uluslararası Bir Sözleşme Toplantısının Gündemini Oluşturan Maddeler

Online sipariş için: www.seckin.com.tr

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