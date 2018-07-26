BT sözleşmeleri hazırlamayı uzmanından öğrenin

Sözleşmelerin maddeleri mümkün olduğunca şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık ve net oluşturulursa, her iki tarafın da haklarını ve görevlerini bilmesi o kadar kolay olacaktır. Taraflar için ideal sözleşme; yoruma yer bırakmamış, her şeyi ile anlaşılabilir ve ileride oluşabilecek sorunların çözümlerini olabildiğince tarif edebilmiş olanıdır.

Onlarca yıldır finans, telco, enerji, medya, sağlık ve taşıma sektörlerinde sistemler geliştirmiş, alım-satım ve kiralamalarını gerçekleştirmiş, danışmanlık ve yöneticilik yapmış Zafer Babür tarafından hazırlanan BT Sözleşmeleri kitabı Seçkin Yayıncılık’tan çıktı. Kitap, yazarın ürün veya hizmet temininde alan, kiralayan veya satan taraflarında iken edindiği tecrübelerin ışığında hazırlanmış.

Kitapta; sözleşme türleri (ürün, hizmet, taşeron, alım, satım, kira, yenileme, fesih, gizlilik), nasıl bir fiyatlandırma yapılabileceği, sözleşmedeki altın kurallar, uluslararası bir sözleşme toplantısındaki gündem başlıkları gibi konulara yer verilmiş. Kitap; bilişim teknolojileri alanında sözleşme hazırlayacaklara, mevcut sözleşmesini yenileyeceklere, sözleşmesini sonlandıracak olanlara hitap ediyor.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Satınalım (tedarik), Kira, Dışkaynak (taşeron) Sözleşmeleri

Ürün Sözleşmesi, Garanti ve Lisans Sözleşmeleri

Hizmet Tedarikçisinin Sözleşmeleri

Yönetim Hizmetleri

Taşeron Hizmetleri

Sözleşmelerde Fiyatlandırma

Sözleşmelerde Kritik Maddeler

Başarılı Sözleşme Yönetim Araçları

Sözleşmelerin Sona Erdirilmesi

Sözleşme Hazırlarken Unutulmaması Gerekenler

Örnek Bir Yazılım Geliştirme Hizmeti Sözleşmesi

Uluslararası Bir Sözleşme Toplantısının Gündemini Oluşturan Maddeler

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