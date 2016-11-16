E-Bebek ASUSPRO ile Yenilendi

E-bebek, fiyat, performans ve hız açısından en iyi faydayı sağlayan ASUSPRO Kurumsal Hepsi Bir Arada Bilgisayarları tercih ederek maliyetlerinde %30’luk avantaj sağladı.

Kasım 2016 – İstanbul – Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden ASUS’un, profesyoneller için tasarladığı ASUSPRO serisi Hepsi Bir Arada ürünleri ile mağaza tasarımlarını yenileyen E-Bebek, 1999 yılında kuruldu. E-Bebek, anne ve bebeğin doğum öncesi döneminden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Şirketin, Türkiye genelinde 33 ilde 77 mağazası bulunuyor.

Her geçen gün mağaza sayısını artıran E-Bebek aynı zamanda var olan mağazalarını da geliştirmeye devam ediyor. Bu bağlamda E-Bebek geçtiğimiz yıllarda mağazalarının tasarımını yenileyerek müşterilerine daha iyi hizmet vermeye başladı. Mağaza tasarımlarının yenilenmesi ile birlikte kasalarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin de yenilenmesi gündeme geldi.

E-Bebek Sistem Destek Yöneticisi Gazi Çelen, “Yeni konsept mağaza tasarımına geçilmesiyle birlikte kullanılan donanımların da günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak yenilenmesi ve yeni konsept mağaza tasarımı ile örtüşmesi gerekiyordu. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalarda hepsi bir arada bilgisayarların bizim için en uygun çözüm olduğuna karar verdik. ASUS ve diğer üreticilerin ürünlerini inceledik ve ASUS ile ilerleme kararı aldık. Şu an açılan tüm mağazalarımızda, ASUS’un kurumsal kullanıcılar için tasarladığı ürün yelpazesinden olan ASUSPRO Kurumsal Hepsi Bir Arada Bilgisayarları kullanıyoruz” dedi.

E-Bebek Sistem ve Network Müdürü Cumhur Memi ise ASUSPRO Kurumsal Hepsi Bir Arada Bilgisayar çözümünü tercih etmelerindeki en önemli nedenleri şöyle açıkladı: “Eskiden yaşadığımız en önemli sorunlardan birisi masaüstü bilgisayarlardaki ekipman çoğunluğundan dolayı kasa noktalarımızda yer sıkıntısı yaşamamızdı. Ayrıca ERP sistemimiz de dokunmatik ekran özelliğini destekliyordu. Bu yüzden bize daha fazla alan ve dokunmatik ekran avantajı sağlayacak çözümler üzerine yoğunlaştık. Performans ve kullanılacak çevre birimlerinin çoğunluğundan dolayı tablet bizim için iyi bir çözüm değildi. En iyi seçenek hepsi bir arada bilgisayar çözümü kullanmaktı.”

ASUSPRO Kurumsal Hepsi Bir Arada Bilgisayarların seçiminde fiyat, hız ve performansın büyük rol oynadığını belirten Gazi Çelen, “ERP çözümümüz dokunmatik ekran kullanımını destekliyordu. Bu yüzden en önemli kriterlerimizden birisi dokunmatik ekran oldu. Kasadaki işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için hız ve performans da büyük önem taşıyordu. Sonuç olarak hem fiyat, hem performans, hem de hız açısından en iyi faydayı sağlayan ASUSPRO Kurumsal Hepsi Bir Arada Bilgisayarları tercih ettik. Kurulum sonrasında servis ile ilgili de herhangi bir sorun yaşamadık. Diğer üreticilerde servise girildiği anda ücret alınabiliyor ama ASUSPRO ürünlerinde bu söz konusu değil. İlk olarak arıza tespiti yapılıyor daha sonra ücret belirleniyor. Darbe veya düşme neticesinde kırılma gibi bir sorun olmadığı sürece cihazlarda neredeyse hiçbir sorun çıkmıyor. ASUSPRO Kurumsal Hepsi Bir Arada Bilgisayarları ilk kullanmaya başladığımız 2013 yılından bu yana ciddi hiçbir sorun yaşamadık” dedi.

Ayrıca bu yeni sistem sayesinde yer sıkıntısı da ortadan kalkmış. Klavye, ekran, fare, yazıcı ve barkod okuyucu gibi çevre birimlerinin çok yer kapladığını belirten Cumhur Memi, “Yeni çözümümüzle birlikte alan sıkıntımız tamamen ortadan kalktı. ASUSPRO Kurumsal Hepsi Bir Arada Bilgisayarları bir platforma yerleştiriyoruz, böylece hiç yer kaplamıyor. Yeni sistemin diğer bir avantajı ise giderek hantallaşan eski sistemlerin yerine daha yüksek performans sağlayan sistemlerin gelmesi oldu. Bu performans artışı sistemlerin üzerinde koşan yazılımların da hızlanmasını sağladı. Yani yeni sistem bize önemli bir hız avantajı sağladı” dedi.

Yeni sistem yer avantajının yanında maliyetlerin azalmasını ve daha az enerji kullanılmasını sağlamış. Gazi Çelen, “ASUSPRO Kurumsal Hepsi Bir Arada Bilgisayarların en önemli avantajlarından birisi maliyet oldu. Masaüstü bilgisayarlardan daha ucuza mal oluyor ve bunlara göre daha az enerji tüketiyor. Yani enerji anlamında da önemli bir fayda sağladı. Bunun sürdürülebilirliğe de katkısı var. Maliyet açısından rakamla ifade etmek gerekirse bize yüzde 30’luk bir avantaj sağladı” dedi.

ASUS Türkiye Kurumsal Ürünler Satış Müdürü Ceren Sağıroğlu “Satış temsilcilerinin kullandığı; çevre birimlerine daha pratik bir şekilde entegre olabilen ,şık, bütçe dostu, değişen teknolojiyi yansıtan ASUSPRO Hepsi Bir Arada POS çözümümüzün yüksek verim ve performansına, Türkiye’nin önde gelen mağaza zincirlerinden E-bebek aracılığı ile de tanık olmanın gerçekten gurur verici” olduğunu ifade etti.