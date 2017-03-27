GearBest’in Bahar İndirimi Başladı

İnternet üzerinden sipariş söz konusu olduğunda akla gelen ilk seçeneklerden biri olan GearBest, 2017 yılına hızlı girdi ve arka arkaya kampanyalar gerçekleştirdi. Zaten temelde en yeni teknolojik ürünleri en uygun fiyata alma vaadi olan ve kısa süre önce üçüncü yaşını kutlayan firma bu kez Bahar İndirimi yaparak satışları canlandırmak istiyor. Bu kampanya için özel olarak hazırlanmış olan sayfaya bakılırsa daha önceki kampanyalarında olduğu gibi belirli ürünler anlık şok indirimlere uğrayacak ve hızlı olanlar alabilecek.

Bahar Kampanyası sayfasına bakınca belirli kategorilerin listelendiği ve bu kategorilerden ürünlerin seçildiği görülüyor. En üstteki ürünler o an geçerli olan şok indirimleri temsil ediyor. Hemen altındaysa en çok ilgi gören akıllı telefonlar kategorisi var. Xiaomi, Asus, Huawei, Vernee, UMI, OnePlus gibi firmaların akıllı telefonlarında yüksek indirimler göze çarpıyor. Ardından tabletler kategorisi geliyor. Her ne kadar tablet satışları düşmüş olsa da bu alanda yer alan Windows 10 işletim sistemli cihazlar ilginizi çekebilir. Bazıları aslında klavye eklenerek hibrit cihaza dönüşüyor ve dizüstü bilgisayar da olabiliyor. Son nesil tabletlerde dijital kalem desteği de dikkat çekiyor.

Daha sonraki kısımda ilgi çekici elektronik cihazlar olarak indirimdeki akıllı saatler, aksiyon kameraları, güvenlik kameraları, ev güvenlik sistemleri, kablosuz kulaklıklar gösteriliyor. Biraz altındaysa bizim ilgimizi çeken bilgisayar ve ağ ürünleri var. Son zamanların gözdesi mini PC’ler, TV alıcı kutuları, klavye/fare, router, projektör ve disk kutusu gibi çok sayıda ürün var. Hemen altındaki kategori son zamanların parlayan yıldızı üç boyutlu yazıcılar. Büyük kısmı parça parça geliyor ve sizin toplamanız gerekiyor. Meraklıları için harika bir hobi. Üç boyutlu tarayıcı da indirimde. Sonrasında indirimdeki araç ve bisiklet aksesuarları bulunuyor. Bunlar genelde görüntüleme, şarj ve kablosuz ses aktarımı odaklı cihazlar ve pek de pahalı değiller.

RC bölümünde artık son zamanların en ilgi çekici oyuncakları olan quadcopter’ler var. Denemediyseniz mutlaka denemelisiniz! Bunların uçuş süresi çok uzun olmasa da kameralı modellerle yapılan çekimler çok sıradışı olabiliyor. Cihazlar yanında bunlara özel parça ve aksesuarlar da var. GearBest sitesinde ev ve bahçe ürünleri bile yer alıyor. Her ne kadar bunlara ne gerek var denilse de robot süpürge, ilgi çekici aydınlatma, alarm, hava temizleme cihazı gibi çoğumuzda olmayan sıra dışı ve ilgi çekici gadget modelleri satışa sunuluyor ve indirimlerden faydalanmak isteyenlerin bakması gerekiyor.

Bir sonraki kısımdaysa indirimdeki LED aydınlatma cihazları, el fenerleri, 18650 piller var. Yeni nesil LED aydınlatma cihazlarını akıllı telefona kurduğunuz uygulama ile Bluetooth üzerinden kontrol etmeniz, rengi, parlaklığı, beyaz tonunu değiştirmeniz bile mümkün. Xiaomi bu alanda da söz sahibi olmaya çalışıyor! Bahar İndirimi sayfasının altında kalan diğer kategorilerse spor ürünleri, güzellik ve giysi. Spor ürünlerinde kamp ve avcılık odaklı seçenekler de var. Güzellik kısmına sağlıkla ilgili ürünler de dahil edilmiş. Giysiler ise Türkiye’de satışta bulamayacağınız türden farklı tasarımlara sahip.